12 listopada w USA bariści Starbucks, studenci, wybrani urzędnicy i aktywiści przeprowadzili akcje na ponad 40 kampusach uniwersyteckich na poparcie bojkotu sieci. Związek zawodowy Starbucks Workers United wzywa do niekupowania produktów firmy, dopóki nie zostanie zawarty jego pierwszy układ zbiorowy ze Starbucks.

Jak podaje The Guardian, związek domaga się podwyżek płac i zwiększenia liczby pracowników w kawiarniach. W szczególności zabiega o minimalną stawkę 17 dolarów za godzinę dla baristów oraz co najmniej trzech pracowników w każdej kawiarni.

Negocjacje bez porozumienia

Ponad 700 kawiarni Starbucks zagłosowało za utworzeniem związków zawodowych, które obejmują ponad 12 tysięcy baristów. Pierwsza kawiarnia sieci w Buffalo w stanie Nowy Jork poparła utworzenie związku w grudniu 2021 roku. Od tego czasu minęło niemal pięć lat, jednak strony wciąż nie zawarły pierwszego porozumienia.

Od 2023 roku związek aktywniej współpracuje z uniwersytetami, wzywając je do nieprzedłużania umów ze Starbucks ze względu na reakcję firmy na ruch związkowy. Uniwersytet Cornella i Pomona College nie odnowiły umów z firmą, a Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles przestał sprzedawać produkty Starbucks w swoich kawiarniach.

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Wydarzenia zaplanowano między innymi na Uniwersytecie Pensylwanii, Uniwersytecie Northwestern i Uniwersytecie Waszyngtońskim. Kampania odbywa się przed intensywnym sezonem świątecznym dla sieci, w tym przed Red Cup Day 17 listopada, kiedy odwiedzający otrzymują wielorazowe świąteczne kubki.

Stanowisko firmy

Barista uczestniczący w akcji na Uniwersytecie Teksańskim w Austin oświadczył, że pracownicy chcą uzyskać poparcie studentów dla bojkotu. Jak powiedział, układ zbiorowy mógłby zapewnić pracownikom ochronę przed zwolnieniem bez należytych podstaw.

Starbucks oświadczył, że Workers United reprezentuje około 5% pracowników firmy w USA, a takie akcje, zdaniem sieci, odwracają uwagę od negocjacji. Przedstawiciel firmy poinformował również, że Starbucks nie oczekuje istotnych zakłóceń w działalności kawiarni w okresie świątecznym.

Starbucks, powołując się na niezależne badania, twierdzi, że średnie łączne wynagrodzenie i świadczenia dla jego pracowników w USA przekraczają 30 dolarów za godzinę. Według firmy pakiet obejmuje ubezpieczenie zdrowotne, pełne opłacenie nauki z góry, akcje firmy oraz do 18 tygodni płatnego urlopu rodzicielskiego dla pracowników zatrudnionych co najmniej 20 godzin tygodniowo.

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