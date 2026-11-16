W Stanach Zjednoczonych badaczka Jade Pagkas-Bayzer zmieniła badanie finansowane przez Narodowe Instytuty Zdrowia USA po tym, jak przedstawiciele NIH poprosili ją o rezygnację z bezwarunkowych wypłat gotówkowych dla uczestników. Jej randomizowane badanie w Chicago miało sprawdzić, czy miesięczne wypłaty po 500 dolarów pomogą młodym osobom o niskich dochodach żyjącym z HIV przestrzegać leczenia, informuje The Guardian.

Zmiana warunków badania

Pagkas-Bayzer otrzymała swój pierwszy grant NIH w czerwcu 2025 roku. Przed przyznaniem finansowania pracownicy instytutów ustnie poprosili ją o usunięcie z wniosku wzmianek o osobach o wszystkich tożsamościach płciowych, a także stwierdzeń o wyższym poziomie ubóstwa wśród osób czarnoskórych i Latynosów. Według badaczki, w 2026 roku poproszono ją o wykluczenie samej idei rozdawania pieniędzy oraz wszelkich odniesień do możliwego wpływu pracy na politykę publiczną.

Badaczka powiedziała, że zaproponowano jej znalezienie 1 mln dolarów z innych źródeł, jeśli nie usunie wypłat gotówkowych z grantu o wartości 1,3 mln dolarów. Ostatecznie zastąpiła wypłaty bonami żywnościowymi i transportowymi. Uczestnicy będą musieli ponownie zostać poproszeni o zgodę na udział, ponieważ badanie znacząco się zmieniło.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Tysiące zmienionych grantów

Według analizy niezależnej grupy Grant Witness w 2025 roku zmieniono ponad 3 401 z ponad 39 tys. przedłużonych grantów NIH, czyli 8,6%. W 2026 roku zmiany objęły 3 006 z niemal 35,5 tys. takich grantów, czyli 8,5%. Dla porównania, w 2023 roku tytuły, streszczenia lub oświadczenia dotyczące zdrowia publicznego zmieniono w 154 z ponad 40 tys. grantów — 0,4%.

Granty związane z HIV zmieniano niemal dwukrotnie częściej: według tych danych w 2025 roku korekty wprowadzono do 305 z 1 795 takich grantów, a w 2026 roku — do 335 z 1 609. NIH oświadczyły, że dokonały przeglądu warunków finansowania ponad 5 tys. nowych i przedłużonych grantów, aby finansować najbardziej znaczące badania naukowe, reagować na pilne potrzeby zdrowotne i wspierać kadry nauk biomedycznych. Instytuty zaznaczyły również, że wszystkie zmienione granty zostały ocenione przez ekspertów.

Pagkas-Bayzer jest jedną z 14 powódek w sprawie, w której twierdzi się, że przegląd i anulowanie grantów stanowią cenzurę oraz dyskryminację ze względu na poglądy. Na federalnej rozprawie sądowej w listopadzie ma zostać rozpatrzone, czy nadać pozwowi status pozwu zbiorowego.

Czytaj nas na