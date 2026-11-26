W Stanach Zjednoczonych Urząd Skarbowy (IRS) rozpoczął w roku fiskalnym 2026 2153 nowe kontrole podatkowe osób z dodatnim dochodem wynoszącym co najmniej 10 mln dolarów. To około 42% mniej niż rok wcześniej i nieco poniżej planowanego poziomu, informuje The Hill, powołując się na roczne sprawozdanie finansowe urzędu.

Obecny wskaźnik jest niemal dwukrotnie niższy od poziomu z 2023 roku, gdy IRS rozpoczął 4326 takich kontroli, ale ogólnie odpowiada poziomowi z 2021 roku. Urząd wyjaśnił spadek tym, że priorytetowo traktował bardziej złożone kontrole, które mogą przynieść wyższe wpływy i lepsze rezultaty w zakresie przestrzegania przepisów podatkowych.

Więcej kontroli korporacji

Spadek liczby kontroli osób fizycznych nie musi oznaczać mniejszej uwagi poświęcanej wysokim dochodom. Liczba nowych audytów dużych korporacji posiadających aktywa o wartości co najmniej 250 mln dolarów wzrosła o 44% — do 2140. To najwyższy wynik od co najmniej pięciu lat. Liczba nowych kontroli spółek partnerskich także wzrosła o niemal 13%, choć pozostała niższa od niedawnego maksimum z 2023 roku.

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Profesor rachunkowości Uniwersytetu Karoliny Północnej Jeff Hoopes zauważył, że trudno oddzielić nadzór nad spółkami partnerskimi od nadzoru nad zamożnymi ludźmi: jedna kontrola spółki partnerskiej może dotyczyć wielu osób o wysokich dochodach. Max Risch, adiunkt w Tepper School of Business Uniwersytetu Carnegiego-Mellona, powiedział, że przedstawione dane są zgodne z przejściem IRS do bardziej złożonych audytów, które wymagają więcej czasu i zasobów, ale potencjalnie mogą przynieść większe rezultaty.

Liczba audytorów zmalała

Spadek liczby nowych kontroli nastąpił po zwiększeniu finansowania działań kontrolnych IRS za prezydentury Joe Bidena, którego znaczną część później anulował Kongres. Według danych organu nadzorczego Departamentu Skarbu USA liczba pracowników IRS zaangażowanych w audyty zmniejszyła się z około 15 300 w roku fiskalnym 2024 do około 10 500 w styczniu 2026 roku.

Jednocześnie łączne wpływy IRS z egzekwowania wymogów podatkowych wzrosły w roku fiskalnym 2026 do 96,8 mld dolarów, wobec 93,8 mld dolarów rok wcześniej. Urząd poinformował o rozszerzeniu wykorzystania narzędzi analitycznych do wykrywania bardziej ryzykownych spraw. W raporcie nie wskazano, jaką część tych wpływów zapewniły konkretnie audyty; według szacunku inspektora podatkowego Departamentu Skarbu w roku fiskalnym 2025 kontrole przyniosły około 7% takich wpływów, podczas gdy większość zapewniło ściąganie płatności.

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