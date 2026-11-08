W wyborach połówkowych w USA wybrano co najmniej 75 rdzennych kobiet, osób niebinarnych i kandydatów Two Spirit. Jak podaje The Guardian, wśród zwyciężczyń są Deb Haaland, obywatelka Laguna Pueblo, która stanie na czele stanu Nowy Meksyk, oraz zastępczyni gubernatora Minnesoty Peggy Flanagan ze społeczności White Earth Ojibwe, która będzie reprezentować stan w Senacie USA.

Flanagan zostanie pierwszą rdzenną kobietą w historii izby wyższej Kongresu. W ciągu 237 lat istnienia Senatu stany reprezentowało w nim zaledwie czterech rdzennych mężczyzn.

Pierwsze kobiety na czele narodów

Crystalyne Curley zostanie pierwszą kobietą, która stanie na czele Navajo Nation, jednego z największych narodów plemiennych w kraju. Jego terytorium obejmuje około 27 tys. mil kwadratowych na obszarach stanów Nowy Meksyk, Arizona i Utah. Curley jest obecnie przewodniczącą Rady Navajo Nation, a w 2022 roku została pierwszą kobietą na tym stanowisku.

Tina Abrams stanie na czele Seneca Nation w zachodniej części stanu Nowy Jork. Zostanie pierwszą kobietą przywódczynią we współczesnej historii największego plemienia tego stanu. W oświadczeniu po zwycięstwie Abrams zaznaczyła, że ten moment został zainspirowany przez pokolenia silnych kobiet Seneka.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rekordowa liczba kandydatów

Według Advance Native Political Leadership oraz ICT w tym cyklu wyborczym o stanowiska lokalne, stanowe i federalne ubiegało się rekordowe 363 kandydatów rdzennych narodów. Co najmniej 180 z nich wygrało.

Do Izby Reprezentantów USA dołączy demokratka z Nowego Jorku Claire Valdez, obywatelka Isleta del Sur Pueblo. Będzie pracować wraz z Sharice Davids z narodu Ho-Chunk, która została ponownie wybrana w Kansas na piątą kadencję w Kongresie. W 2018 roku Davids i Haaland zostały pierwszymi rdzennymi kobietami wybranymi do Kongresu USA.

Mary Peltola z narodu Yup'ik również może zostać jedną z pierwszych rdzennych kobiet w Senacie USA, jeśli wygra wybory na Alasce, których wyniki nie zostały jeszcze ustalone.

Czytaj nas na