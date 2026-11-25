W Stanach Zjednoczonych naukowcy odnotowali ostre zmiany wskaźników funkcji naczyń po jednej sesji wapowania, w tym podczas używania elektronicznych papierosów bez nikotyny. Wyniki pracy przeprowadzonej na Uniwersytecie Pensylwanii mają zostać przedstawione na dorocznym spotkaniu Radiological Society of North America.

Jak informuje News-Medical, w badaniu uczestniczyło 41 zdrowych palaczy i użytkowników wapów w wieku od 20 do 50 lat, których średni wiek wynosił 29,8 roku. Wszyscy oni codziennie palili i/lub używali elektronicznych papierosów przez ponad rok. Grupę kontrolną stanowiło 17 osób w wieku od 21 do 33 lat, które nigdy nie paliły ani nie wapowały.

Trzy warianty ekspozycji

Uczestnicy przeszli trzy oddzielne sesje: po wypaleniu papierosa tytoniowego, po wdychaniu aerozolu z elektronicznego papierosa z nikotyną oraz bez nikotyny. Przed i po każdym epizodzie wykonywano im badania MRI.

Naukowcy oceniali tempo przywracania przepływu krwi i poziomu tlenu po krótkotrwałym ograniczeniu dopływu krwi, sztywność aorty, reakcję naczyń mózgowych na zmianę zapotrzebowania, zużycie tlenu przez mózg oraz elastyczność tętnic szyjnych.

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Zmiany wykryto także bez nikotyny

Po jednej sesji palenia lub wapowania u uczestników wystąpiły zmiany przepływu krwi i wskaźników nasycenia krwi tlenem. Takie zmiany obserwowano po użyciu elektronicznych papierosów zarówno z nikotyną, jak i bez niej. Zdaniem autorów wskazuje to, że natychmiastowego wpływu na krążenie nie można wyjaśnić wyłącznie nikotyną.

W szczególności po wszystkich trzech wariantach ekspozycji — wapowaniu z nikotyną, bez nikotyny i paleniu — obniżał się wyjściowy poziom żylnego nasycenia krwi tlenem, mierzony w żyle udowej. Badacze zasugerowali, że może to wskazywać na krótkotrwałe zmniejszenie przyswajania tlenu przez płuca po paleniu lub wapowaniu.

Autorka badania Marianne Nabbout zaznaczyła, że wapowanie spowodowało zmiany większej liczby markerów niż palenie zwykłego papierosa. Jednocześnie praca oceniała wyłącznie natychmiastowe efekty. Aby ustalić, czy te tymczasowe zmiany mogą być związane z długotrwałymi konsekwencjami sercowo-naczyniowymi, potrzebne są badania długoterminowe.

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