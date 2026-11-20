W Stanach Zjednoczonych randomizowane badanie kliniczne z udziałem 651 osób w wieku od 60 do 80 lat wykazało, że ustrukturyzowana platforma cyfrowa służąca do przekazywania wyników testu genetycznego dotyczącego ryzyka choroby Alzheimera nie ustępowała konsultacji ze specjalistą za pośrednictwem telemedycyny. Badacze porównywali poziom wiedzy uczestników, lęk oraz dystres związany z chorobą. O wynikach badania eSMARTER, opublikowanych w JAMA Neurology, informuje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

Uczestnicy wcześniej przeszli genotypowanie APOE, ale nie znali jeszcze jego wyników. Test ten dostarcza informacji o genetycznej predyspozycji do choroby Alzheimera, a nie stawia diagnozy. W stosunku dwa do jednego przydzielono ich do dwóch grup: 435 osób otrzymało wyniki za pośrednictwem platformy cyfrowej, a kolejne 216 — podczas sesji telemedycznej z doradcą genetycznym.

Format internetowy obejmował bezpieczną platformę internetową lub czat SMS, materiały edukacyjne oraz spersonalizowane oceny ryzyka łagodnych zaburzeń poznawczych lub demencji do 85. roku życia. Uczestnicy grupy cyfrowej mogli skonsultować się z klinicystą przed, po lub zamiast samodzielnego zapoznania się z wynikami. Dziewięćdziesiąt procent zrandomizowanych uczestników ukończyło proponowaną edukację cyfrową, a tylko dwie osoby z tej grupy poprosiły o konsultację z doradcą genetycznym.

Po konsultacji poziom satysfakcji był wyższy

W obu grupach główne wskaźniki po otrzymaniu wyników były porównywalne przez sześć miesięcy obserwacji. Jednocześnie w pierwszym tygodniu uczestnicy grupy cyfrowej nieco częściej zgłaszali negatywne reakcje psychologiczne na informację o ryzyku genetycznym. Autorzy zaznaczyli, że różnica była niewielka, prawdopodobnie nie miała znaczenia klinicznego i nie utrzymywała się później.

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Satysfakcja ze sposobu otrzymania wyników genetycznych była wysoka w obu grupach, lecz wyższa wśród osób, które rozmawiały ze specjalistą: 4,8 punktu wobec 4,3 na 5. Po sześciu tygodniach uczestnicy grupy cyfrowej częściej nieprawidłowo pamiętali swój wynik APOE — 14% wobec 6% w grupie telemedycznej. Po sześciu miesiącach prawidłowy wynik pamiętało 83% uczestników grupy cyfrowej i 87% grupy telemedycznej.

Dodatkowe badanie biomarkera

Po sześciu miesiącach uczestnikom zaproponowano także badanie krwi na fosforylowane białko tau 217, czyli p-tau217, które może wskazywać na zmiany patologiczne związane z chorobą Alzheimera. Opcjonalne ujawnienie wyników tego testu ukończyło 500 uczestników. Badacze nie stwierdzili statystycznie istotnej ogólnej różnicy między formatem cyfrowym a telemedycznym pod względem lęku, dystresu, objawów depresji, postrzegania ryzyka i innych wskaźników.

Autorzy zastrzegli, że większość uczestników była biała, miała wyższe wykształcenie i dobrowolnie dołączyła do programu badawczego. Ponadto do badania nie włączono osób z nasilonymi objawami depresyjnymi, oznakami skłonności samobójczych lub niestabilnymi ciężkimi zaburzeniami psychicznymi. Dlatego wyników nie można automatycznie uogólniać na wszystkie grupy pacjentów.

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