W Stanach Zjednoczonych opublikowano w internecie wcześniej niepokazywane amatorskie nagranie wideo koncertu Led Zeppelin, który odbył się 11 czerwca 1977 roku w nowojorskiej Madison Square Garden. Około sześciu i pół minuty nagrania na taśmie Super 8 przez dziesięciolecia przechowywano w garażu jednego z widzów, podaje Rolling Stone.

Kamera w rękawie kurtki

Film nakręcił Jeff Ballenberg, który w czasie koncertu miał 17 lat. Powiedział LedZepNews, że przeniósł kamerę obok ochrony hali, ukrywając ją w rękawie kurtki. Podczas występu obawiał się, że zostanie zauważony, dlatego filmował tylko wtedy, gdy w pobliżu nie było porządkowego. Z tego powodu nagranie nie zawiera ani jednego pełnego utworu.

W nagraniu znalazły się fragmenty wykonań The Song Remains the Same, Sick Again, Nobody’s Fault But Mine, In My Time of Dying, No Quarter, Ten Years Gone, The Battle of Evermore, Black Country Woman, Bron-Y-Aur Stomp, Kashmir oraz Over the Top.

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Taśma z garażu

Koncert 11 czerwca był czwartym z sześciu występów Led Zeppelin w Madison Square Garden w tamtym miesiącu. Były to również ostatnie koncerty zespołu w Nowym Jorku z udziałem perkusisty Johna Bonhama.

Ballenberg kilkakrotnie pokazywał nakręcony materiał przyjaciołom, ale po awarii projektora schował taśmę do pudełka w garażu swoich rodziców. Później zwrócił się do JEMS — społeczności fanów bootlegów zajmującej się zachowaniem historii rocka. Tam skontaktowano go z kanałem YouTube LedZepFilm.

Archiwa koncertowe zespołu

Rolling Stone zauważa, że Led Zeppelin niezbyt systematycznie dokumentowali własne występy, ponieważ profesjonalne filmowanie i nagrywanie koncertów było kosztowne. Muzycy obawiali się również, że materiały trafią do bootleggerów. W 2003 roku Jimmy Page zebrał dostępne ujęcia z różnych koncertów na potrzeby wydania Led Zeppelin DVD, na którym znalazły się także pojedyncze amatorskie nagrania.

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