Sąd w Brooklynie w USA skazał obywatela Pakistanu Asifa Merchanta na 330 miesięcy, czyli ponad 27 lat, więzienia w sprawie przygotowania zamachu na Donalda Trumpa. Jak informuje The Guardian, powołując się na Departament Sprawiedliwości USA.

Okoliczności sprawy

Sąd ustalił, że Merchant, którego amerykańscy urzędnicy wiązali z Iranem, próbował wynająć wykonawcę do zabicia polityka lub urzędnika w USA. Według Departamentu Sprawiedliwości USA spisek był zemstą za śmierć Kasema Sulejmaniego, dowódcy zagranicznych operacji wojskowych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Sulejmani zginął w styczniu 2020 roku w wyniku amerykańskiego ataku dronowego w Bagdadzie. Irańscy urzędnicy wielokrotnie deklarowali zamiar pomszczenia jego śmierci.

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Zeznania i stanowisko Departamentu Sprawiedliwości

Podczas rozprawy Merchant oświadczył, że został zmuszony do udziału w spisku, aby chronić swoją rodzinę w Teheranie przed Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Według doniesień kilku mediów powiedział również, że spodziewał się wykrycia spisku, zanim ktokolwiek mógłby zginąć.

Merchant twierdził, że nie otrzymał rozkazu zabicia konkretnej osoby. Jednocześnie zaznaczył, że jego kontakt w Iranie wspominał w związku ze spiskiem Trumpa, byłego prezydenta USA Joego Bidena oraz byłą ambasador przy ONZ Nikki Haley.

Prokurator generalny USA Todd Blanche oświadczył, że spisek był wymierzony właśnie w Trumpa. Merchanta zatrzymano 12 lipca 2024 roku, gdy planował opuścić Stany Zjednoczone.

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