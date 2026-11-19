Sąd federalny w Miami w Stanach Zjednoczonych uznał pastora z Florydy, Christiana Emmanuela Sanona, za winnego przestępstw związanych z zabójstwem prezydenta Haiti Jovenela Moïse'a w 2021 roku. Wśród zarzutów, za które został uznany za winnego, jest spisek w celu zabójstwa Moïse'a. Sanonowi grozi dożywotnie pozbawienie wolności.

Spisek dotyczący zmiany władzy

Jak podaje The Guardian, proces w sądzie federalnym w Miami trwał prawie osiem tygodni. Sanonowi postawiono łącznie osiem zarzutów, w tym zarzut spisku w celu porwania lub zabicia osoby poza granicami Stanów Zjednoczonych.

Federalni prokuratorzy oświadczyli, że Południowa Floryda była centrum planowania i finansowania spisku, którego celem było odsunięcie Moïse'a oraz doprowadzenie do władzy prezydenta wybranego przez uczestników planu. Według oskarżenia spiskowcy początkowo rozważali Sanona jako kandydata na prezydenta Haiti. Prokuratorzy twierdzili również, że pomagał on zbierać fundusze, organizował podróże na Haiti i zakwaterowanie dla siebie oraz innych osób.

Podczas zeznań Sanon przyznał, że w pewnym momencie kontaktował się z osobami, które próbowały zastąpić Moïse'a. Jednocześnie oświadczył, że grupa zrezygnowała z jego kandydatury na długo przed zabójstwem prezydenta, i zaprzeczył, by wiedział o planach zabójstwa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Szczegóły sprawy

Zgodnie z aktem oskarżenia plan odsunięcia Moïse'a zaczął nabierać ostatecznych kształtów w kwietniu 2021 roku, kiedy Sanon spotkał się w Południowej Florydzie z byłym senatorem Haiti i kilkoma amerykańskimi biznesmenami. Śledczy uważali, że w przypadku dojścia Sanona do władzy dwie firmy z Florydy, znane wspólnie jako CTU, miały otrzymać kontrakty na projekty infrastrukturalne, siły bezpieczeństwa i sprzęt wojskowy.

Prokuratura oświadczyła, że CTU początkowo zatrudniła około 18 obywateli Kolumbii z przeszkoleniem wojskowym do ochrony Sanona. Według śledztwa spiskowcy kupowali również broń i kamizelki kuloodporne oraz próbowali nawiązać kontakty z haitańskimi gangami.

Jovenel Moïse został zabity podczas nocnego ataku na jego dom 7 lipca 2021 roku; jego żona odniosła obrażenia. Amerykańscy prokuratorzy postawili zarzuty ponad 40 osobom w sprawach związanych z zabójstwem prezydenta, a 12 osób zostało już skazanych. Pięć z nich odbywa kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Czytaj nas na