Badanie w systemie Kaiser Permanente Southern California w USA wykazało, że po szczepieniu przeciw COVID-19 ryzyko urazu barku związanego z podaniem szczepionki było o 63% wyższe niż po szczepieniu przeciw grypie. Jednocześnie stan ten pozostawał rzadki: bezwzględna różnica wyniosła około siedmiu dodatkowych przypadków na 100 tys. szczepień.

Prawie 1,9 mln szczepień

Jak informuje News-Medical, autorzy badania retrospektywnego przeanalizowali około 1,9 mln szczepień wykonanych u ponad 1,3 mln dorosłych w okresie od 1 sierpnia 2023 roku do 30 kwietnia 2024 roku. Uczestnicy otrzymywali szczepionki przeciw COVID-19 lub grypie domięśniowo, w mięsień naramienny.

Badacze zidentyfikowali 265 potwierdzonych przypadków urazu barku związanego z podaniem szczepionki, czyli SIRVA. Zdefiniowano go jako objawy w zaszczepionym ramieniu, które pojawiły się w ciągu siedmiu dni po szczepieniu, utrzymywały się ponad 30 dni, mogły być związane ze szczepieniem i nie miały innej ustalonej przyczyny.

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Ryzyko bezwzględne było niskie

Częstość SIRVA wyniosła 1,84 przypadku na 10 tys. szczepień przeciw COVID-19 i 1,15 przypadku na 10 tys. szczepień przeciw grypie. Po skorygowaniu różnic między grupami, w tym wieku i chorób współistniejących, względne ryzyko po szczepieniu przeciw COVID-19 było o 63% wyższe.

Wśród osób w wieku od 65 lat nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy ryzyka między szczepionkami przeciw COVID-19 a wysokodawkowymi szczepionkami przeciw grypie. Autorzy zaznaczyli, że na wyniki mogły wpłynąć nieuwzględnione czynniki, w tym długość igły i miejsce wstrzyknięcia, a badanie obejmowało tylko jeden system opieki zdrowotnej i jeden sezon.

SIRVA różni się od zwykłego krótkotrwałego bólu w miejscu wkłucia: chodzi o utrzymujące się objawy w barku. Badacze podkreślili znaczenie prawidłowego wyboru miejsca podania i igły, a także zaznaczyli, że korzyści ze szczepień przeciw COVID-19 i grypie w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi choroby i hospitalizacji mogą przewyższać niewielkie bezwzględne ryzyko tego powikłania.

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