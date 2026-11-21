W Stanach Zjednoczonych liczba kampanii na platformie crowdfundingowej GoFundMe, których celem jest zebranie pieniędzy na żywność, wzrosła w ciągu roku o 40%. Na wszystkich anglojęzycznych rynkach platformy — w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii i Irlandii — liczba takich kampanii zwiększyła się o 35%, a wartość darowizn na ich rzecz wzrosła o 50%, informuje Fortune.

Koszty podstawowych potrzeb

Dyrektor generalny GoFundMe Tim Cadogan powiązał ten trend ze wzrostem cen żywności, czynszów za mieszkania i paliwa. Jak stwierdził, dochody wielu osób nie rosły w tempie porównywalnym ze wzrostem cen.

Według danych platformy popyt na zbiórki mające pokryć podstawowe wydatki rośnie od około czterech lat — od późniejszego etapu pandemii COVID-19. W październiku 2020 roku GoFundMe wprowadziło zakładki dla zbiórek na żywność, czynsz i miesięczne rachunki w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie na pomoc.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kampanie na czynsz i rachunki

W ubiegłym roku liczba kampanii na pokrycie niezbędnych wydatków — od czynszu i opłat za media po żywność — wzrosła o 20%. Zakładka miesięcznych rachunków należała do najszybciej rozwijających się na platformie, ustępując jedynie indywidualnemu wsparciu organizacji non-profit.

Martin Lukk, pracownik naukowy Instytutu Nauk o Danych Uniwersytetu w Toronto, uważa, że crowdfunding reaguje na luki w systemie ochrony socjalnej. W książce napisanej wspólnie z Erikiem Shinderhanem zaznaczył, że w kanadyjskiej prowincji Quebec, gdzie funkcjonuje więcej programów społecznych, crowdfunding jest mniej rozpowszechniony niż w prowincjach o słabszym wsparciu socjalnym.

Czytaj nas na