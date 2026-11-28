W USA Amerykańska Unia Swobód Obywatelskich (ACLU) złożyła pozew zbiorowy przeciwko administracji prezydenta Donalda Trumpa. Organizacja dąży do powstrzymania dochodzeń wobec anonimowych użytkowników mediów społecznościowych, którzy krytykowali amerykański Urząd Imigracyjny i Celny (ICE), informuje The Hill.

Pozew w imieniu czterech użytkowników

Prawnicy ACLU złożyli w piątek pozew w sądzie federalnym w imieniu czterech nienazwanych użytkowników mediów społecznościowych. Oświadczyli, że z powodu opublikowanych przez nich wpisów wydano nakazy sądowe w celu ustalenia ich tożsamości. Powodowie twierdzą również, że nie opublikowali niczego przestępczego ani takiego, co mogłoby stanowić podstawę do wszczęcia dochodzenia.

Jako pozwanych w sprawie wskazano prokuratorkę USA Jeanine Pirro, prokuratora generalnego Todda Blanche’a oraz sekretarza bezpieczeństwa wewnętrznego Markwayne’a Mullina. Anonimowi powodowie zwracają się również do sądu o nakazanie władzom usunięcia wszystkich zgromadzonych i przechowywanych na ich temat zapisów.

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Twierdzenia o setkach nakazów sądowych

ACLU oświadczyła, że władze federalne miały rzekomo wysłać do firm technologicznych setki nakazów sądowych z żądaniem przekazania danych o użytkownikach, którzy krytykowali ICE w internecie. Przedstawicielka organizacji Laura Moraff nazwała to wykorzystaniem procedury wielkiej ławy przysięgłych do odwetu na ludziach za wyrażanie poglądów politycznych.

ACLU twierdzi, że administracja niewłaściwie wykorzystała uprawnienia wielkiej ławy przysięgłych, aby uzyskać dane osobowe anonimowych krytyków polityki imigracyjnej. Zdaniem organizacji odbywało się to bez uwzględnienia, czy takie wypowiedzi są chronione przez Pierwszą Poprawkę do Konstytucji USA, która gwarantuje wolność słowa.

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