W Centerville w stanie Massachusetts w wieku 106 lat zmarł Freeman Johnson — najstarszy spośród nielicznych pozostałych przy życiu osób, które ocalały z japońskiego ataku na Pearl Harbor. Jego córka Diane Johnson potwierdziła, że zmarł w sobotę w domu, podaje The Independent.

Służba na Oahu

7 grudnia 1941 roku Johnson przebywał na wyspie Oahu podczas niespodziewanego ataku Japonii. Według szacunków na wyspie stacjonowało wówczas około 87 tysięcy żołnierzy.

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Johnson pracował przy kotle pod pokładem na pokładzie USS St. Louis. Z tego powodu nie widział, co działo się na zewnątrz podczas ataku.

Wspomnienie ataku

W wywiadzie dla Associated Press w maju 2026 roku Johnson opowiadał, że nie słyszał ani nie widział ataku. Nie wiedział również, że inni członkowie załogi strzelali z dział przeciwlotniczych do samolotu torpedowego.

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