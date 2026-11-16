W USA zmarł 106-letni ocalały z ataku na Pearl Harbor — The Independent
W Centerville w stanie Massachusetts w wieku 106 lat zmarł Freeman Johnson — najstarszy spośród nielicznych pozostałych przy życiu osób, które ocalały z japońskiego ataku na Pearl Harbor. Jego córka Diane Johnson potwierdziła, że zmarł w sobotę w domu, podaje The Independent.
Służba na Oahu
7 grudnia 1941 roku Johnson przebywał na wyspie Oahu podczas niespodziewanego ataku Japonii. Według szacunków na wyspie stacjonowało wówczas około 87 tysięcy żołnierzy.
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Johnson pracował przy kotle pod pokładem na pokładzie USS St. Louis. Z tego powodu nie widział, co działo się na zewnątrz podczas ataku.
Wspomnienie ataku
W wywiadzie dla Associated Press w maju 2026 roku Johnson opowiadał, że nie słyszał ani nie widział ataku. Nie wiedział również, że inni członkowie załogi strzelali z dział przeciwlotniczych do samolotu torpedowego.