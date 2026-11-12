Komentator sportowy NBC Sports Dan Hicks zmarł w wieku 64 lat w stanie Connecticut w USA. W trakcie kariery relacjonował golfa, olimpijskie pływanie oraz mecze futbolu amerykańskiego drużyny Notre Dame. O jego śmierci poinformowali rodzina i NBC, pisze The Guardian.

Żona Hicksa, prezenterka sportowa ESPN Hannah Storm, oświadczyła, że zmarł późno w środę wieczorem w wyniku ostrej choroby. Nazwała śmierć męża nagłą i niespodziewaną. Hicks pozostawił żonę i trzy córki.

Kariera w NBC Sports

Hicks dołączył do NBC w 1992 roku, wcześniej przez trzy lata pracując w CNN. Najbardziej znany był jako główny komentator golfa, pracował też przy olimpijskich transmisjach pływania i narciarstwa.

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Golf był jego ulubionym sportem. Komentował 27 turniejowych zwycięstw Tigera Woodsa, w tym trzy triumfy w U.S. Open. Hicks pracował także przy transmisjach Ryder Cup, The Open Championship, turniejów PGA Tour i The Players Championship.

Transmisje olimpijskie i futbol

Hicks osiem razy komentował olimpijskie pływanie wspólnie z Rowdym Gainesem. Relacjonowali osiem złotych medali Michaela Phelpsa na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2008 roku, a także 14 olimpijskich medali Katie Ledecky zdobytych podczas czterech igrzysk. Łącznie pracował na 16 igrzyskach olimpijskich, po raz pierwszy podczas igrzysk w Barcelonie w 1992 roku, gdzie był prowadzącym Olympic Triplecast.

Komentator pracował przy meczach Notre Dame w latach 2013–2016 i wrócił do tej pracy w 2024 roku. W różnych latach komentował także regionalne mecze NFL, pięć turniejów tenisowego French Open oraz mecze NBA.

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