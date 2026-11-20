Amerykańskie Kongresowe Biuro Budżetowe (CBO) ostrzegło w raporcie, że przekazanie Australii atomowych uderzeniowych okrętów podwodnych typu Virginia może na wiele lat zmniejszyć liczbę takich jednostek w US Navy. Jak podaje The Guardian, amerykański przemysł już ma trudności z zaspokojeniem potrzeb własnej floty w zakresie okrętów podwodnych.

Problemy z produkcją

Zgodnie z warunkami pierwszego komponentu porozumienia AUKUS Stany Zjednoczone zgodziły się sprzedać Australii od trzech do pięciu znajdujących się już w służbie okrętów podwodnych typu Virginia, począwszy od 2032 roku. Jednocześnie przekazania te nie zostały uwzględnione w nowym planie budowy okrętów US Navy: w przypisie wskazano, że przekazanie Australii jakiejkolwiek takiej jednostki nie zostało ujęte w prognozie.

CBO zaznaczyło, że amerykańska baza przemysłowa budowy okrętów podwodnych obecnie nie nadąża za potrzebami US Navy. Zwiększenie produkcji w celu zastąpienia jednostek sprzedanych Australii stworzyłoby dodatkowe problemy dla floty i stoczni — stwierdzono w raporcie.

Amerykańskie stocznie budują średnio 1,13 okrętu podwodnego typu Virginia rocznie. Aby zaspokoić własne potrzeby US Navy, wskaźnik ten należy zwiększyć do dwóch jednostek rocznie, a dla dodatkowych dostaw do Australii — do 2,33. Budowa takich okrętów podwodnych, która w latach 2000. trwała pięć–sześć lat, obecnie według harmonogramów zajmuje średnio 10–11 lat. Opóźnienia dotyczące jednostek typu Virginia wynoszą od 24 do 36 miesięcy.

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Kontrola nad okrętami

W raporcie postawiono również pytanie, czy australijskie okręty podwodne mogłyby zostać użyte w przypadku konfliktu Stanów Zjednoczonych z Chinami. Wzmocnienie australijskiej floty podwodnej mogłoby potencjalnie zrekompensować część utraty zdolności US Navy, ponieważ okręty będą bazować w zachodniej części Oceanu Spokojnego i będą mogły szybciej reagować na konflikt wokół Tajwanu lub wydarzenia na Morzu Południowochińskim.

Jednocześnie Australia będzie samodzielnie kontrolować te okręty podwodne, dlatego jej udział w konkretnym konflikcie nie jest gwarantowany. Minister obrony Australii Richard Marles oświadczył w 2023 roku, że Canberra nie będzie składać zobowiązań dotyczących rozmieszczenia swoich okrętów na wsparcie jakiegokolwiek konfliktu USA z Chinami.

Amerykańskie ustawodawstwo dotyczące AUKUS pozwala prezydentowi USA przekazać Australii okręt podwodny tylko pod warunkiem, że jego wycofanie ze składu floty nie pogorszy podwodnych zdolności Stanów Zjednoczonych. USA mogą również zrezygnować z przekazania okrętów bez sankcji. W styczniu Kongresowa Służba Badawcza rozpatrywała alternatywę, zgodnie z którą okręty podwodne pozostawałyby pod dowództwem USA, ale działałyby z australijskich baz.

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