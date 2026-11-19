W Stanach Zjednoczonych wstępna analiza danych z nadzoru epidemiologicznego wykazała 112 potwierdzonych przypadków odry wśród kobiet w ciąży w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 28 września 2026 roku. W raporcie odnotowano również 13 przypadków odry wrodzonej wśród niemowląt urodzonych w ciągu 14 dni od pojawienia się wysypki u ich matek.

Jak podaje News-Medical, raport przygotowali naukowcy z amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób, a opublikowano go w czasopiśmie NEJM Evidence. W 96% przypadków zakażenia kobiet w ciąży były związane z dużymi ogniskami odry obejmującymi co najmniej 50 przypadków.

Powikłania u kobiet w ciąży

Spośród 112 pacjentek 26 hospitalizowano z przyczyn niezwiązanych z porodem. U 11 kobiet rozpoznano zapalenie płuc, u dwóch wystąpiła niewydolność oddechowa, a jedną pacjentkę przyjęto na oddział intensywnej terapii.

Niemal wszystkie kobiety w ciąży chore na odrę — 110 ze 112 — nie były zaszczepione przed ciążą lub miały nieznany status szczepienia. Tylko jedna osoba miała udokumentowane dwie dawki szczepionki, a kolejna otrzymała jedną dawkę. Nie było danych dotyczących zastosowania immunoglobuliny w profilaktyce poekspozycyjnej u tych pacjentek.

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Dane dotyczące noworodków

W ciągu 14 dni od pojawienia się wysypki u matki odnotowano 19 żywych urodzeń. Osiem niemowląt z tej grupy urodziło się przedwcześnie, w tym sześcioro przed 34. tygodniem ciąży. Kolejnych ośmioro noworodków hospitalizowano na oddziałach intensywnej terapii, choć przyczyny hospitalizacji nie zostały sprecyzowane w raporcie.

Spośród 16 dzieci, którym wykonano test PCR, 14 uzyskało wynik dodatni. Trzynaścioro niemowląt spełniało definicję odry wrodzonej zastosowaną przez autorów raportu: gorączkowa wysypka lub dodatni wynik testu w ciągu pierwszych 10 dni życia u dziecka urodzonego przez matkę z potwierdzoną odrą. Sześcioro dzieci z dodatnim wynikiem testu miało objawy, a u jednego wystąpiły objawy kliniczne zgodne z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.

Autorzy podkreślają, że wyniki są wstępne: dla połowy przypadków wynik ciąży pozostawał nieznany, a badanie nie miało grupy porównawczej. Dlatego podanych wskaźników nie można uznać za ocenę ogólnego ryzyka dla wszystkich kobiet w ciąży chorych na odrę.

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