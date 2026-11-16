Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych zgłosili trudności z dostępem do kilku dużych banków. Według Downdetector skargi dotyczyły problemów z połączeniem.

Skargi użytkowników

Jak informuje Jerusalem Post, wśród banków, których dotyczyły skargi, wymieniono JPMorgan Chase, Bank of America i Wells Fargo. Zgłoszenia obejmowały jednocześnie kilka dużych banków.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według Downdetector skargi napływały z różnych części Stanów Zjednoczonych. Publikacja określiła sytuację jako powszechne problemy z połączeniem.

Przyczyny nie ustalono

Jerusalem Post zaznaczył, że w tamtym momencie nie ustalono wyraźnej przyczyny zakłóceń. Publikacja ma charakter rozwojowy. W materiale nie podano danych o czasie rozpoczęcia trudności, ich długości ani liczbie skarg.

Czytaj nas na