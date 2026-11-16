W USA zgłoszono problemy z dostępem do JPMorgan Chase i innych banków — Jerusalem Post
Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych zgłosili trudności z dostępem do kilku dużych banków. Według Downdetector skargi dotyczyły problemów z połączeniem.
Skargi użytkowników
Jak informuje Jerusalem Post, wśród banków, których dotyczyły skargi, wymieniono JPMorgan Chase, Bank of America i Wells Fargo. Zgłoszenia obejmowały jednocześnie kilka dużych banków.
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Według Downdetector skargi napływały z różnych części Stanów Zjednoczonych. Publikacja określiła sytuację jako powszechne problemy z połączeniem.
Przyczyny nie ustalono
Jerusalem Post zaznaczył, że w tamtym momencie nie ustalono wyraźnej przyczyny zakłóceń. Publikacja ma charakter rozwojowy. W materiale nie podano danych o czasie rozpoczęcia trudności, ich długości ani liczbie skarg.