Amerykańska firma Vintage Modern zaprezentowała Vintage Fastback — przerobionego Forda Mustanga siódmej generacji z karbonowym nadwoziem w stylu Shelby GT500 z 1967 roku, znanego jako Eleanor. Samochód po raz pierwszy pokazano 18 listopada podczas zamkniętego wydarzenia, a 19 listopada został udostępniony do oglądania na wystawie Retromobile New York w USA, informuje Motor1.

Nowoczesna platforma i do 840 KM

Vintage Fastback zbudowano nie na odrestaurowanym podwoziu klasycznego samochodu, lecz na platformie aktualnego Forda Mustanga S650. Wersja bazowa jest wyposażona w 5,0-litrowy silnik V8 o mocy 486 koni mechanicznych i momencie obrotowym 418 lb-ft.

Za dopłatą klienci mogą zamówić 3,0-litrową sprężarkę Whipple. W tej konfiguracji moc wzrasta do 840 koni mechanicznych, a moment obrotowy do 615 lb-ft przy użyciu benzyny o liczbie oktanowej 93. Vintage Modern ocenia przyspieszenie tej wersji do 60 mil na godzinę na około 2,8–2,9 sekundy, jednak nie ma niezależnego potwierdzenia tego wyniku.

Wyposażenie i produkcja

Dla samochodu oferowana jest sześciobiegowa manualna skrzynia biegów z funkcją automatycznego międzygazu lub 10-biegowy automat z łopatkami zmiany biegów przy kierownicy. Model otrzymał także adaptacyjne zawieszenie MagneRide, hamulce Brembo oraz aktywny układ wydechowy z trybami Quiet, Normal, Sport i Track.

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Przewidziano sześć trybów jazdy: Normal, Sport, Slippery, Track, Drag Strip i Custom. Według Vintage Modern samochód będzie miał osiem poduszek powietrznych, programowalne strefy zgniotu, elementy ochrony przed uderzeniami bocznymi, systemy stabilizacji i kontroli trakcji, a także układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania. Firma oświadczyła, że model będzie zgodny z obowiązującymi federalnymi normami bezpieczeństwa USA i przejdzie fizyczne testy zderzeniowe.

Ponad 900 godzin na jeden samochód

Ręcznie układane karbonowe nadwozia będą produkowane w Detroit, a montaż i wykończenie będą prowadzone w zakładzie Vintage Modern w Atlancie. Według szacunków firmy proces zajmie ponad 900 godzin na samochód, a wielkość produkcji w pierwszym roku wyniesie około 100 aut. Według doniesień mediów cena Vintage Fastback w USA ma wynosić 295 tysięcy dolarów.

Klienci będą mogli wybrać spośród ponad 40 standardowych kolorów, zamówić indywidualne lakierowanie i pasy na nadwoziu, a także dostosować wnętrze i parametry techniczne. Do wnętrza oferowane są fotele z plisowanym, rombowym lub tkanym wykończeniem, skóra, alcantara i aluminiowe detale.

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