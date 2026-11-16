W Stanach Zjednoczonych badacze wykryli związek między zaprzestaniem przez osoby starsze udziału w aktywnościach społecznych podczas pandemii COVID-19 a gorszymi wynikami funkcjonowania poznawczego w 2022 roku. O pracy naukowców z Uniwersytetu Saint Louis informuje News-Medical.

Dane badania

Autorzy wykorzystali reprezentatywne dla całego kraju dane podłużne z amerykańskiego badania Health and Retirement Study. Przeanalizowali zmiany od okresu przed pandemią w 2016 roku, przez udział w aktywnościach społecznych w 2020 roku, po ocenę funkcjonowania poznawczego i objawów depresji w 2022 roku.

Próba do analizy objawów depresyjnych obejmowała 2457 starszych uczestników, a do analizy funkcjonowania poznawczego — 1679. Badacze wyodrębnili cztery grupy: osoby, które nie uczestniczyły w aktywnościach społecznych ani w 2016, ani w 2020 roku; tych, którzy uczestniczyli w nich w 2016 roku, lecz nie w 2020 roku; uczestników aktywnych w obu okresach; a także tych, którzy nie byli zaangażowani w 2016 roku, ale zaczęli uczestniczyć do 2020 roku.

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Wyniki analizy

Badacze uwzględnili wolontariat, kursy edukacyjne, wydarzenia charytatywne, kluby społeczne, sportowe lub zainteresowań, a także udział w organizacjach niereligijnych. Po uwzględnieniu wcześniejszego stanu zdrowia i cech demograficznych nie stwierdzili statystycznie istotnego związku między tymi wzorcami uczestnictwa a objawami depresyjnymi w 2022 roku.

Jednocześnie osoby, które uczestniczyły w aktywnościach społecznych w 2016 roku, ale zaprzestały tego w 2020 roku, miały znacząco gorsze wyniki funkcjonowania poznawczego niż uczestnicy aktywni w obu okresach. Ich wyniki były podobne do rezultatów osób, które pozostawały niezaangażowane w takie aktywności przez oba okresy.

Uczestnicy, którzy zaczęli angażować się w aktywności społeczne do 2020 roku, mieli wyniki funkcjonowania poznawczego porównywalne z tymi, którzy byli zaangażowani stale. W dodatkowej analizie autorzy uzyskali wstępne dowody, że rozpoczęcie takiego uczestnictwa mogło być szczególnie korzystne dla osób z większą liczbą niekorzystnych doświadczeń w dzieciństwie. Wyniki opublikowano w czasopiśmie The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences.

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