W Stanach Zjednoczonych ława przysięgłych rozpoczęła naradę w sprawie chińskiej firmy technologicznej Huawei Technologies po dwumiesięcznym procesie. Huawei postawiono 12 zarzutów karnych, w tym zmowę w celu prowadzenia działalności przestępczej, kradzież tajemnic handlowych, oszustwa bankowe i utrudnianie wymiaru sprawiedliwości — informuje South China Morning Post.

Stanowiska oskarżenia i obrony

Amerykańscy prokuratorzy twierdzą, że Huawei i trzy powiązane z nią firmy przez dwie dekady działały jako przedsiębiorstwo przestępcze. Według oskarżenia miały one rzekomo wykradać tajemnice handlowe innych firm technologicznych, w tym kod źródłowy routerów internetowych i sprzęt robotyczny, a także wynagradzać pracowników za zdobywanie poufnych informacji konkurentów.

Asystent prokuratora USA Robert Pollak oświadczył, że działania poszczególnych pracowników reprezentowały firmę. Odrzucił argument obrony, że chodziło wyłącznie o pojedyncze naruszenia ze strony pracowników, a nie o działania Huawei jako całości.

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Zarzuty dotyczące Iranu

Prokuratura twierdzi również, że Huawei wykorzystywała zarejestrowaną w Hongkongu firmę Skycom jako nieoficjalną spółkę zależną do prowadzenia działalności w Iranie i ukrywała powiązania z nią przed bankami, w tym HSBC. Huawei zaprzecza zarzutom. Adwokat firmy Brian Heberlig powiedział, że prokuratorzy stworzyli „fikcyjny portret” Huawei, a instytucje finansowe wiedziały o jej działalności w Iranie i nadal z nią współpracowały.

W środę oskarżenie zakończyło odpowiedź na mowy końcowe obrony, po czym sędzia Ann Donnelly przez ponad trzy godziny udzielała przysięgłym instrukcji. Następnie rozpoczęli oni naradę. Proces trwa od września: oskarżenie powołało 61 świadków, a Huawei — 15.

Jeśli Huawei zostanie uznana za winną, firmie mogą grozić znaczne grzywny oraz konfiskata dochodów, które według oskarżenia uzyskano w wyniku przestępstw. Sprawa przyciągnęła międzynarodową uwagę po zatrzymaniu w Kanadzie w 2018 roku dyrektor finansowej Huawei Meng Wanzhou na wniosek USA. W 2021 roku zawarła ona z władzami amerykańskimi umowę o odroczeniu postępowania karnego i wróciła do Chin.

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