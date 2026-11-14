W Stanach Zjednoczonych Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) nakazała tymczasowe wstrzymanie odlotów w całym kraju z powodu awarii łączności, która dotknęła 22 regionalne centra kontroli ruchu lotniczego. Samolotom, które już znajdowały się w powietrzu, pozwolono wylądować, jednak pasażerowie na lotniskach mierzyli się z opóźnieniami i niepewnością, informuje The Independent.

Wersja Trumpa

Prezydent USA Donald Trump zasugerował, że przyczyną zakrojonej na szeroką skalę awarii mógł być przestarzały sprzęt FAA. Na antenie Fox News powiedział o tym starszy korespondent stacji w Białym Domu Peter Doocy, który stwierdził, że rozmawiał z prezydentem przez telefon podczas zakłóceń.

Według Doocy’ego Trump powiedział, że incydent nie wygląda na cyberatak ani zdarzenie związane ze sztuczną inteligencją. Prezydent zaznaczył również, że nikt nie przyznał się do odpowiedzialności za możliwy atak, i obiecał poinformować, jeśli zostanie ustalone, że do niego doszło.

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Sprzęt mający dziesięciolecia

Jak przekazał korespondent Fox News, Trump powiązał problem z infrastrukturą wykorzystywaną przez FAA do obsługi lotów. Według niego część sprzętu ma około 55 lat, a jego wymianę omawiano z Kongresem USA, lecz wciąż jej nie przeprowadzono.

W materiale zaznaczono również, że Demokraci domagali się wyjaśnień w sprawie chaosu na lotniskach. Urzędnicy pracowali nad usunięciem usterki technicznej i przywróceniem realizacji lotów.

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