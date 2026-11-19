W Stanach Zjednoczonych środek przeciwpożarowy Fortress FR-200 spowodował rozległą korozję dwóch samolotów wykorzystywanych do gaszenia pożarów. Amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu stwierdziła uszkodzenia konstrukcji skrzydeł, linek sterowniczych, połączeń elektrycznych i silników, a 17 listopada 2026 roku wezwała Służbę Leśną USA do zaostrzenia wymogów dotyczących testowania takich substancji.

Jak informuje AeroTime, dochodzenie dotyczyło BAe 146-200A firmy Neptune Aviation Services z Montany oraz MD-87 operatora Aero Air z Oregonu, który wykonuje misje gaśnicze pod marką Erickson Aero Tanker. W 2023 roku oba samoloty uczestniczyły w teście Służby Leśnej USA, który miał sprawdzić stosowanie nowego środka obok już używanego produktu.

Uszkodzenia skrzydła i silników

Początkowo samoloty ładowano środkiem FR-200, którego aktywną solą jest chlorek magnezu. Następnie w ciągu sezonu stosowano go naprzemiennie z fosforanowym środkiem Phos-Chek MVP-Fx produkowanym przez Perimeter Solutions. W MD-87 korozja przeniknęła przez ponad połowę grubości nakładki dźwigara skrzydła, elementu głównej konstrukcji nośnej.

Aero Air wymieniła ponad 90 złączy elektrycznych, kilka linek sterowniczych oraz około 44-calowy odcinek podłużnego elementu konstrukcyjnego kadłuba. Ślady korozji wykryto także w trzech silnikach, które były używane rotacyjnie w dwusilnikowym samolocie. W BAe 146 odnotowano znaczną korozję wewnątrz zbiornika na środek.

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Niedociągnięcia w testowaniu środka

Podczas testu nie wymagano płukania zbiorników między załadunkami różnych substancji, dlatego ich pozostałości mogły się mieszać. Skalę uszkodzeń wykryto podczas obsługi technicznej po sezonie pożarowym. W marcu 2024 roku Służba Leśna USA poinformowała o tym Narodową Radę Bezpieczeństwa Transportu i poprosiła o przeprowadzenie dochodzenia z powodu możliwego ryzyka wypadku.

Rada uznała, że procedura zatwierdzania nie pozwoliła właściwie ocenić działania substancji chemicznej w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Wcześniejsze testy laboratoryjne badały pojedyncze próbki metalu, ale nie odtwarzały połączenia metali, elementów mocujących, złączy i złożonych konstrukcji samolotu. Dalsze testy wykazały, że FR-200 może sam powodować korozję, a mieszanie go z fosforanowym środkiem w określonych warunkach może ją nasilać.

Służba Leśna USA zawiesiła kwalifikację FR-100 i FR-200 w maju 2024 roku, a w grudniu usunęła je z listy dozwolonych produktów. Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu zaleciła zaangażowanie specjalistów ds. korozji, operatorów i producentów samolotów w opracowanie testów, które lepiej odzwierciedlałyby konstrukcję statków powietrznych i skutki mieszania środków.

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