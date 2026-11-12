Po ostatnich wyborach w USA rekordowa liczba członków organizacji Democratic Socialists of America (DSA) pokieruje miastami. Nithya Raman została wybrana do kierowania Los Angeles, a Jenice Lewis George — Waszyngtonem. David Morales zostanie burmistrzem Providence w stanie Rhode Island, a Yousef Rabhi — burmistrzem Ann Arbor w Michigan.

Nowi burmistrzowie i przedstawiciele w Kongresie

Jak informuje The Guardian, nowo wybrani burmistrzowie dołączą do socjalistów, którzy już kierują mniejszymi miastami, w tym Burlington w stanie Vermont i Irvine w Kalifornii. Należy do nich także demokratyczny socjalista i burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani.

W styczniu liczba członków DSA w Kongresie USA ma wzrosnąć czterokrotnie — do ośmiu. Łącznie ponad 100 kandydatów popieranych przez organizację będzie sprawować stanowiska na szczeblu lokalnym, stanowym i ogólnokrajowym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Obietnice dotyczące kosztów życia

W kampaniach wyborczych nowi burmistrzowie koncentrowali się na dostępności mieszkań, usługach miejskich i codziennych potrzebach mieszkańców. Raman, która pracuje jako urbanistka, obiecywała rozszerzenie budownictwa mieszkaniowego i poprawę transportu publicznego. Lewis George opowiadała się za powszechną opieką nad dziećmi, mieszkaniami publicznymi i silniejszą ochroną najemców.

Morales proponował rozszerzenie dostępnego budownictwa mieszkaniowego oraz zabieganie o większy wkład korporacji w finansowanie edukacji i usług miejskich. Rabhi obiecał przeciwstawiać się centrom danych i utrzymać przystępne koszty usług komunalnych.

Burmistrzyni Seattle Katie Wilson, która określa się jako demokratyczna socjalistka, ale nie jest członkinią DSA, zaznaczyła, że praca burmistrza łączy szerokie cele polityczne z codziennymi zadaniami, w tym utrzymaniem miejskiej infrastruktury.

Czytaj nas na