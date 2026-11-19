Naukowcy, którzy przeanalizowali dane 41 315 uczestników z USA, wykryli związek między zgłoszonym zawodowym kontaktem z niektórymi rozpuszczalnikami przemysłowymi a wyższymi szansami na chorobę Parkinsona. Chodzi o naftę, trichloroetylen, benzynę lakową i tetrachlorek węgla. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Scientific Reports, informuje News-Medical.

Jakie substancje powiązano z chorobą

Autorzy wykorzystali dane z internetowego badania Parkinson’s Progression Markers Initiative. Uczestnicy zgłaszali, czy używali w pracy przez co najmniej 100 dni w ciągu życia jednej z 13 kategorii rozpuszczalników. Do próby weszło 10 297 osób, które zgłosiły ustaloną przez lekarza diagnozę choroby Parkinsona, oraz 31 018 uczestników bez takiej diagnozy.

Po jednoczesnym uwzględnieniu wszystkich 13 rozpuszczalników związek utrzymał się dla czterech substancji. Zgłoszony kontakt z trichloroetylenem wiązał się z o 65% wyższymi szansami na chorobę Parkinsona, z naftą — o 50%, z tetrachlorkiem węgla — o 28%, a z benzyną lakową — o 27%.

Każdy dodatkowy rodzaj rozpuszczalnika, z którym kontakt zgłaszał uczestnik, wiązał się z około 16% wyższymi szansami na chorobę. Osoby, które wskazały kontakt z trzema lub większą liczbą rozpuszczalników, miały o 52% wyższe szanse na chorobę Parkinsona niż osoby, które nie zgłaszały takiego kontaktu.

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Ograniczenia analizy

W modelach statystycznych uwzględniono płeć, wykształcenie, dochód gospodarstwa domowego, status palenia, spożycie kofeiny oraz urazy czaszkowo-mózgowe z utratą przytomności. Dodatkowe uwzględnienie zawodowego kontaktu z pestycydami i spawaniem zmniejszyło oszacowania związku dla poszczególnych rozpuszczalników nawet o 20%.

Badanie miało charakter przekrojowy, dlatego nie pozwala ustalić związku przyczynowo-skutkowego. Dane dotyczące używania chemikaliów i diagnozy uczestnicy podawali samodzielnie, a w grupie kontrolnej nie odnotowywano wieku — najsilniejszego czynnika ryzyka choroby Parkinsona. Około 26% uczestników z chorobą Parkinsona nie było pewnych, z jakimi dokładnie rozpuszczalnikami pracowali, podczas gdy w grupie kontrolnej odsetek ten wyniósł 15%.

Naukowcy zaznaczyli, że do weryfikacji wyników potrzebne są badania z obiektywnymi danymi o zawodowym kontakcie z chemikaliami, klinicznie potwierdzonymi diagnozami i biomonitoringiem. Nie oceniali także ryzyka dla konkretnych zawodów. W szczególności nafta i benzyna lakowa mogą być używane jako paliwa, środki smarne, odtłuszczacze i rozcieńczalniki do farb.

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