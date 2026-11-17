Badanie z udziałem ponad 415 tys. dorosłych w USA wykazało związek między zaburzeniem używania konopi a myślami samobójczymi. Osoby z tym zaburzeniem miały o 57% wyższe szanse zgłoszenia myśli samobójczych niż uczestnicy bez tego stanu. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Journal of Studies on Alcohol and Drugs informuje ScienceDaily.

Dane z dziesięciu lat

Naukowcy przeanalizowali odpowiedzi uczestników amerykańskiego National Survey on Drug Use and Health, zebrane w latach 2014–2023. W tym okresie konopie stawały się w kraju coraz bardziej dostępne, a rekreacyjne używanie marihuany zalegalizowano w połowie stanów.

Związek między zaburzeniem używania konopi a myślami samobójczymi obserwowano w różnych grupach wiekowych, płciowych, rasowych i etnicznych. Jednocześnie szanse były szczególnie wyższe wśród kobiet i młodszych dorosłych. Związek utrzymywał się po uwzględnieniu depresji, dystresu psychicznego i innych czynników mogących wpływać na zdrowie psychiczne.

Główny autor pracy Tosin Philip Oyetunji, doktorant w dziedzinie zdrowia publicznego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Merced, zaznaczył, że zaskoczyło go nie samo wykrycie związku, lecz to, że nie nasilił się on w badanym okresie. Starsza autorka Sidra Goldman-Mellor również poinformowała, że siła związku nie wzrosła w ciągu dziesięciu lat.

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Nie każde używanie konopi

Autorzy podkreślają, że wnioski nie oznaczają jednakowo podwyższonych szans dla wszystkich osób używających konopi. Badanie dotyczyło konkretnie zaburzenia używania konopi — stanu, w którym osoba ma trudności z kontrolowaniem spożycia mimo problemów, jakie ono powoduje. Osoba może nadal używać konopi mimo szkodliwych konsekwencji lub po wielokrotnych próbach ograniczenia ich używania.

Praca nie dowodzi, że zaburzenie używania konopi bezpośrednio powoduje myśli samobójcze. Badacze nie mogą określić, czy problematyczne używanie wpływa na takie myśli, czy też oba zjawiska wiążą się z trudnościami ze zdrowiem psychicznym lub innymi czynnikami.

Ocena zdrowia psychicznego

Zdaniem autorów, podczas pracy z pacjentami z zaburzeniem używania konopi medycy mogą bezpośrednio pytać o myśli samobójcze w ramach szerszej oceny zdrowia psychicznego. Może to pomóc w identyfikacji osób potrzebujących dodatkowej oceny, leczenia lub wsparcia.

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