Amerykańscy badacze z Hoag Family Cancer Institute wspólnie z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi opracowali badanie krwi do wykrywania wczesnych zmian przedrakowych związanych z rakiem jajnika. Test określa poziom cząsteczki RNA Tu-Stroma, której podwyższone stężenie we krwi może wskazywać na obecność takich zmian, informuje RMF24.

Marker wczesnych zmian

Badacze skupili się na STIC — mikroskopijnych zmianach, które rozwijają się w jajowodach, a nie bezpośrednio w jajnikach. W materiale opisano je jako zmiany, które mogą poprzedzać rozwój raka. Są one związane z surowiczym rakiem jajnika wysokiego stopnia złośliwości, czyli HGSOC, który źródło nazywa najbardziej śmiertelną odmianą raka jajnika.

Rak jajnika często rozwija się bez objawów i nierzadko jest diagnozowany dopiero w późnym stadium. Według publikacji podwyższony poziom Tu-Stroma może potencjalnie umożliwić wykrywanie zmian na kilka lat przed pojawieniem się choroby. Opis testu opublikowano w czasopiśmie Nature Medicine.

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Test na ponad 500 pacjentkach

Test wypróbowano na ponad 500 pacjentkach: zdrowych kobietach, pacjentkach z różnymi stadiami raka jajnika, a także kobietach z łagodnymi zmianami przydatków macicy. Według wyników badania analiza z wysoką skutecznością wykrywała zarówno rozwiniętego raka, jak i zmiany STIC. Była również skuteczniejsza niż powszechnie stosowany marker CA125.

Metoda może być szczególnie ważna dla kobiet z mutacjami genów BRCA1 i BRCA2, które mają podwyższone genetyczne ryzyko raka jajnika. Obecnie takim pacjentkom można zalecać profilaktyczne usunięcie jajników i jajowodów. Jednocześnie naukowcy podkreślają, że test nadal wymaga dalszych badań i nie jest gotowy do rutynowego stosowania w diagnostyce. Kolejnym etapem mają być wieloletnie obserwacje pacjentek.

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