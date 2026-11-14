W USA badacz z Princetońskiego Laboratorium Fizyki Plazmy Departamentu Energii opracował metodę obliczeniową umożliwiającą szybsze wyszukiwanie materiałów diamentowych odpowiednich dla komputerów kwantowych i wysoce czułych czujników. Metoda już pomogła wskazać obiecujące defekty kryształów z udziałem boru i tlenu, informuje ScienceDaily.

Kubity w defektach kryształu

Idealny kryształ diamentu nie wystarcza do stworzenia systemu kwantowego. Użyteczne właściwości mogą powstawać wskutek defektów: braku atomu węgla, zastąpienia takiego atomu innym pierwiastkiem lub połączenia tych zmian. Atomy wokół defektu mogą tworzyć kubity — podstawowe jednostki przechowywania i przetwarzania informacji kwantowej.

Materiały diamentowe przyciągają uwagę, ponieważ niektóre ich właściwości kwantowe mogą pozostawać użyteczne w temperaturze pokojowej. Wielu innych kandydatów dla technologii kwantowych wymaga ultraniskich temperatur do niezawodnego działania.

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Obliczenia dla niewielkiego obszaru

Autor metody, Mark Martirez, zaproponował, aby nie modelować dużego fragmentu struktury diamentu, lecz wyodrębniać obszar z 16–30 atomów wokół defektu i traktować go jako oddzielną cząsteczkę. Pozwala to stosować podejścia obliczeniowe chemii kwantowej, rozwijane przez dziesięciolecia, oraz zmniejszyć złożoność obliczeń.

Dzięki nowemu podejściu zespół może szybciej analizować reakcję różnych kubitów na światło laserowe i impulsy mikrofalowe. Defekty z tlenem mogą emitować niebieskie światło, a defekty z borem — światło ultrafioletowe. Naukowcy przypuszczają, że odmienne właściwości optyczne pozwolą łączyć kilka typów kubitów w jednym urządzeniu i oddziaływać na niektóre z nich bez wpływania na pozostałe.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie ACS Central Science. Prace sfinansowano w ramach programu badań i rozwoju laboratoryjnego PPPL, a także przy wsparciu Biura Nauki Departamentu Energii USA.

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