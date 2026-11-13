W USA naukowcy opracowali i zweryfikowali wskaźnik pilności medycznej US-CRS 2.0 dla kandydatów do przeszczepu serca. Dokładniej rozróżnia on pacjentów z wyższym i niższym krótkoterminowym ryzykiem śmierci bez przeszczepu niż obecny system z sześcioma statusami priorytetowymi. O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie JAMA informuje News-Medical.

Jak opracowano wskaźnik

Autorzy przeanalizowali dane 33 097 dorosłych kandydatów wpisanych na amerykańską listę oczekujących na przeszczep serca w okresie od stycznia 2019 roku do sierpnia 2025 roku. Głównym punktem końcowym był zgon lub usunięcie z listy z powodu pogorszenia stanu w ciągu sześciu tygodni bez transplantacji.

Ostateczna, uproszczona wersja modelu uwzględnia pięć wskaźników laboratoryjnych: albuminę, bilirubinę, szacunkową szybkość filtracji kłębuszkowej, BNP lub NT-proBNP oraz sód. Uwzględnia także cztery kategorie urządzeń mechanicznego wspomagania krążenia, w tym wewnątrzaortalną pompę balonową, długoterminowe urządzenie wspomagające lewą komorę, pompę mikroosiową oraz ECMO lub tymczasowe chirurgiczne urządzenie wspomagające komorę.

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Dokładność i możliwe zmiany

W próbie testowej wskaźnik AUC dla prostego modelu wyniósł 0,807, podczas gdy dla obecnego systemu z sześcioma statusami — 0,693. Wyższy wynik oznacza lepszą zdolność modelu do rozróżniania kandydatów z wyższym i niższym ryzykiem śmierci. Badacze zauważyli, że pacjenci z tym samym statusem w obecnym systemie mogą mieć istotnie różne rokowania nawet przy użyciu tego samego urządzenia medycznego.

Autorzy modelowali również ponowny podział 45 530 rzeczywistych ofert serc od dawców z lat 2019–2024. W scenariuszu z systemem US-CRS, który zachowuje obecną strukturę alokacji, obserwowana sześciotygodniowa śmiertelność wśród kandydatów znajdujących się jako pierwsi w kolejce wzrosła z 11,2% w obecnym systemie do 15,7%. Przy ogólnokrajowym rankingu według wskaźnika wartość ta wyniosła 23,0%.

Jednocześnie badanie nie ustala, ilu zgonom na liście oczekujących faktycznie można będzie zapobiec, ani nie ocenia wpływu nowego podejścia na przeżywalność po transplantacji. Autorzy podkreślają, że przed ewentualnym wdrożeniem potrzebne jest pełne modelowanie, w tym w celu zapewnienia sprawiedliwego dostępu pacjentom z grupą krwi O oraz osobom z długoterminowymi urządzeniami wspomagającymi lewą komorę.

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