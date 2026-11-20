W USA twórca AI Anthropic zakończył debiut giełdowy wzrostem o 17% — France 24
Jak podaje France 24, amerykański twórca sztucznej inteligencji Anthropic stał się pierwszym notowanym na giełdzie twórcą AI specjalizującym się wyłącznie w tej dziedzinie. Stało się to po rekordowej pierwszej ofercie publicznej spółki.
Debiut giełdowy
Pierwszego dnia handlu akcje Anthropic otworzyły się 34% wyżej. Na krótko podniosło to wycenę rynkową spółki powyżej 2 bln dolarów.
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Do końca debiutanckiej sesji giełdowej wzrost akcji spowolnił do 17%. Jednocześnie akcje Anthropic i tak zakończyły pierwszy dzień handlu powyżej ceny emisyjnej.
Reakcja rynku
Pomimo udanego debiutu Anthropic indeksy Wall Street tego dnia gwałtownie spadły. Inwestorzy realizowali zyski, a dynamika rynku odzwierciedlała obawy dotyczące handlu akcjami spółek powiązanych ze sztuczną inteligencją.