W USA co najmniej 11 pracowników Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA (NSA) i US Cyber Command zmarło w wyniku samobójstwa w przybliżeniu w ciągu ostatniego roku. Informuje o tym The Japan Times, powołując się na amerykańskich urzędników i publiczne rejestry.

Uwaga Białego Domu i Kongresu

Nietypowa liczba takich zgonów w strukturach prowadzących wywiad elektroniczny i cyberataki przeciwko przeciwnikom USA skłoniła pracowników Białego Domu i Kongresu do zadawania za zamkniętymi drzwiami pytań kierownictwu tych agencji, przekazali urzędnicy.

W publikacji zaznaczono, że na decyzję człowieka o popełnieniu samobójstwa mogą wpływać różne czynniki. Jednocześnie zgony skłoniły dowódców wojskowych do podjęcia działań mających ograniczyć nadmiernie długi czas pracy oraz rozszerzyć wsparcie psychologiczne dla pracowników wywiadu i rządowych specjalistów ds. cybertechnologii.

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Pięć zgonów w ciągu miesiąca

Od początku czerwca do początku lipca pięciu pracowników NSA lub US Cyber Command zmarło w wyniku samobójstwa. Jak w sierpniu przekazały osoby zaznajomione z sytuacją, taka sekwencja wydarzeń skłoniła wojsko do powiązania zgonów z tak zwanym klastrem samobójstw.

Według źródła obciążenie pracowników tych struktur wzrosło w ciągu ostatniego roku z powodu zagranicznych konfliktów.

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