W Stanach Zjednoczonych w sobotę, 14 listopada, duże linie lotnicze odwołały ponad 3700 lotów i opóźniły kolejne około 2000, wznawiając działalność po ogólnokrajowym wstrzymaniu odlotów. Według Channel NewsAsia, dzień wcześniej Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) na prawie pięć godzin wstrzymała niemal wszystkie odloty w kraju.

W piątek z powodu tego wstrzymania linie lotnicze odwołały prawie 10 tys. lotów, a ponad 7 tys. opóźniły. Mimo zniesienia ogólnego ograniczenia wieczorem dziesiątki tysięcy pasażerów pozostawały na lotniskach. Przewoźnicy próbowali zmniejszyć obciążenie lotnisk oraz rozmieścić załogi i inny personel, aby wznowić loty.

Ograniczenia na lotniskach

United Airlines tymczasowo wstrzymały odloty własnych rejsów na chicagowskim lotnisku O’Hare, a Delta Air Lines — na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku. Firmy wyjaśniły to przeciążeniem i problemami z dostępnością bramek. Wiele dużych lotnisk również oświadczyło, że nie może przyjmować dodatkowych przekierowanych lotów.

American Airlines poinformowały, że będą priorytetowo traktować loty międzynarodowe oraz loty do mniejszych miast poza głównymi lotniskami przesiadkowymi, aby szybciej przywrócić funkcjonowanie siatki połączeń.

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Awaria systemu kontroli ruchu lotniczego

Według informacji od dwóch przedstawicieli linii lotniczych awaria mogła dotknąć sieć krytycznie ważnych częstotliwości radiowych, z których kontrolerzy ruchu lotniczego korzystają do komunikacji z pilotami. L3Harris, wykonawca nadzorujący tę sieć, nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Amerykański minister transportu Sean Duffy poinformował, że niestabilność w systemach radarowych i komunikacyjnych rozpoczęła się o 15:36 czasu wschodniego. Według niego routery i przełączniki zostały przeciążone danymi, co doprowadziło do niespójności w systemie. Duffy oświadczył, że bezpośredni problem został usunięty, a loty są bezpieczne, jednocześnie wzywając do przeznaczenia 50 mld dolarów na modernizację systemu kontroli ruchu lotniczego.

Amerykański minister bezpieczeństwa wewnętrznego Markwayne Mullin oświadczył, że obecnie nie ma dowodów na cyberatak ani na udział niekontrolowanego systemu sztucznej inteligencji, choć śledczy nie wykluczyli jeszcze tych wersji. Według niego w dochodzeniu uczestniczą Agencja Bezpieczeństwa Narodowego oraz Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA.

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