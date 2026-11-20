Amerykański Departament Pracy opublikował ostateczną zasadę, która ułatwia firmom z różnych branż klasyfikowanie pracowników jako niezależnych wykonawców, a nie pracowników etatowych. Nowe regulacje uchylają standard przyjęty za administracji byłego prezydenta Joe Bidena, informuje The Independent.

Nowe kryteria klasyfikacji

Zasada wejdzie w życie w styczniu — 60 dni po jej oficjalnej publikacji. Przewiduje ona ocenę tego, w jakim stopniu pracownik znajduje się pod kontrolą firmy, a także czy ma możliwość osiągania zysku lub ponoszenia strat dzięki własnej inicjatywie lub inwestycjom.

Zgodnie z zasadami wprowadzonymi w 2024 roku za Bidena do określenia statusu pracownika stosowano szereg odrębnych czynników. Każdy z nich mógł przechylić wniosek na korzyść uznania danej osoby za pracownika etatowego zgodnie z federalnym prawem dotyczącym wynagrodzeń.

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Wpływ na firmy i pracowników

Zaktualizowane podejście może obniżyć koszty biznesowe w ochronie zdrowia, transporcie ciężarowym, handlu detalicznym, a także w usługach przewozu osób i dostaw realizowanych przez aplikacje, w tym Uberze. Takie firmy często stają w obliczu pozwów, w których zarzuca się im błędną klasyfikację pracowników w celu oszczędności. Firmy odrzucają te oskarżenia.

W Departamencie Pracy oświadczono, że zasada z 2024 roku miała wady prawne, a nowy test ustanawia bardziej zrozumiały standard zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Sekretarz pracy Keith Sonderling powiedział, że normy pracy muszą odpowiadać zmianom w sposobie pracy i prowadzenia działalności przez Amerykanów.

Według danych z badań pracownicy etatowi mogą kosztować firmy nawet o 30% więcej, ponieważ mają gwarancje płacy minimalnej, wynagrodzenie za nadgodziny, ochronę na wypadek bezrobocia, zwrot kosztów i inne gwarancje, których nie mają niezależni wykonawcy. Zwolennicy uchylonej zasady uważają, że błędna klasyfikacja pracowników jest powszechna w niektórych sektorach, a jej uchylenie może pozbawić ludzi podstawowej ochrony prawnej.

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