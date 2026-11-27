W Stanach Zjednoczonych odsetek zatwierdzonych wniosków w ramach programu EB-1A, przeznaczonego dla osób o wyjątkowych zdolnościach, spadł do 32% do połowy 2026 roku. Pod koniec administracji Joego Bidena wskaźnik ten wynosił 75%, podaje The Independent, powołując się na federalne dane imigracyjne.

Mniej zatwierdzonych wniosków

W pierwszych trzech kwartałach roku fiskalnego 2026 wizę otrzymało około 5 200 osób. W analogicznym okresie roku fiskalnego 2024 było ich niemal 8 900.

Wiza EB-1A, czasami nazywana „wizą Einsteina”, otwiera drogę do uzyskania zielonej karty osobom posiadającym krajowe lub międzynarodowe uznanie w nauce, sztuce, edukacji, biznesie lub sporcie. Wnioskodawca zwykle musi spełniać co najmniej trzy z dziesięciu kryteriów albo potwierdzić znaczące osiągnięcie, w tym medal olimpijski lub nagrodę Oscara. Następnie urzędnicy imigracyjni przeprowadzają ostateczną ocenę wszystkich dowodów.

Oceny prawników

Prawnicy imigracyjni twierdzą, że coraz częściej otrzymują decyzje odmowne nawet w sprawach kandydatów o znaczących osiągnięciach zawodowych. Jak wskazują, część kancelarii prawnych przestała przyjmować takie sprawy z powodu dużej liczby odmów.

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Prawniczka Rachel Baskin uważa, że decyzje dotyczące spełniania kryteriów stały się bardziej subiektywne. Finn Reynolds, szef działu analiz i strategii w firmie Lawfully, również przypuścił, że na wskaźniki mogły wpłynąć zarówno bardziej rygorystyczna weryfikacja wniosków, jak i wzrost liczby słabo przygotowanych petycji, w tym tworzonych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji lub standardowych szablonów.

Program, z którego skorzystała Melania Trump

Melania Trump uzyskała status stałej rezydentki w ramach programu EB-1 w 2001 roku, gdy pracowała jako modelka. W 2018 roku The Washington Post kwestionował, czy jej kariera spełniała wysokie wymagania programu.

Według oceny Reynoldsa w czwartym kwartale roku fiskalnego 2026 odsetek zatwierdzonych wniosków może spaść do około 27%. The Independent zwrócił się o komentarz do Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA, Białego Domu i biura pierwszej damy.

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