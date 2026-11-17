Amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej zaktualizował zasadę prywatności HIPAA, aby ułatwić pacjentom dostęp do własnej dokumentacji medycznej i wymianę danych. Maksymalny termin, w którym podmioty objęte tą zasadą muszą odpowiedzieć na wniosek pacjenta, skrócono z 30 do 15 dni, podaje STAT News.

Dostęp pacjentów do danych

Aktualizacja zasady HIPAA zakazuje również stawiania nieuzasadnionych wymagań osobom, które chcą potwierdzić swoją tożsamość w celu uzyskania informacji medycznych. Według Lucii Savage, byłej dyrektorki ds. prywatności w Biurze Krajowego Koordynatora ds. Technologii Informatycznych w Ochronie Zdrowia przy HHS, około dwie trzecie treści zasady poświęcono kwestii indywidualnego dostępu do dokumentacji.

Zmiany mają ułatwić wymianę informacji o zdrowiu w celu koordynowania leczenia między pracownikami ochrony zdrowia, a także pacjentom, którzy chcą otrzymywać i przekazywać własne dane.

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Standardy dla aplikacji

Zasada ustanawia również standardy dostępu do dokumentacji medycznej za pośrednictwem nowo zdefiniowanej kategorii narzędzi — osobistych aplikacji zdrowotnych. Mogą do nich należeć aplikacje wspierające zdrowie oraz usługi związane z trackerami fitness.

Biuro Praw Obywatelskich amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej po raz pierwszy zaproponowało zmiany do zasady w styczniu 2021 roku. Agencja opublikowała ostateczną wersję aktualizacji w poniedziałek.

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