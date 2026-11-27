Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda w USA stworzyli nanodruty z fosforku niobu o grubości sześciu nanometrów, które potencjalnie mogą zastąpić miedziane połączenia w mikrochipach. Cechą charakterystyczną materiału jest to, że wraz ze zmniejszaniem się grubości drutu jego przewodność elektryczna rośnie, informuje Der Spiegel.

Problem miedzianych połączeń

Współczesne mikrochipy zawierają kilometry cienkich miedzianych drutów. Stopniowo je zmniejszano, aby zwiększyć wydajność chipów, jednak wraz ze spadkiem grubości miedź gorzej przewodzi prąd. Najcieńsze miedziane druty stosowane w mikrochipach mają grubość około 10–16 nanometrów.

Fosforek niobu jest nieorganicznym związkiem niobu i fosforu. W wykonanych z niego drutach zewnętrzne części przewodzą prąd lepiej niż wewnętrzne. Dlatego podczas miniaturyzacji udział warstw powierzchniowych w przepływie prądu wzrasta, a całkowita przewodność nanodrutu się poprawia.

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Możliwe zastosowanie

Wraz z dalszym rozwojem technologii takie nanodruty mogą umożliwić tworzenie mniejszych, szybszych i wydajniejszych chipów. Potencjalnie będą one również zużywać mniej energii, ponieważ będą wydzielać mniej ciepła.

Główny autor artykułu o badaniu, opublikowanego w czasopiśmie Nature, profesor elektrotechniki Uniwersytetu Stanforda Eric Pop, nazwał rezultat pracy swojego zespołu przełomem. Jak zaznaczył, etapy produkcji są zgodne z istniejącymi procesami przemysłowymi, co może ułatwić komercjalizację technologii.

Główna naukowczyni National High Magnetic Field Laboratory i była prezes Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego Laura Greene, która nie brała udziału w pracach, również uważa opracowanie za potencjalnie przełomowe. Eksperci przypuszczają, że materiał może ostatecznie pomóc zmniejszyć rozmiary centrów danych dla sztucznej inteligencji oraz ich zapotrzebowanie na wodę chłodzącą.

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