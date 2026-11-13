Naukowcy z MD Anderson Cancer Center Uniwersytetu Teksańskiego w USA stworzyli szczegółowy atlas środowiska komórkowego raka przewodowego in situ (DCIS) — najczęstszej przedinwazyjnej postaci raka piersi, nazywanej również rakiem w stadium zerowym. Badacze przeanalizowali ponad 850 tys. komórek z próbek prawidłowej tkanki piersi, DCIS i inwazyjnego raka piersi, informuje News-Medical.

Co badali naukowcy

DCIS powstaje, gdy atypowe komórki rozrastają się wewnątrz przewodów mlecznych, ale nie rozprzestrzeniły się jeszcze na sąsiednie tkanki. Nie wszystkie takie zmiany z czasem przekształcają się w raka inwazyjnego, dlatego określenie ryzyka dla poszczególnych pacjentek pozostaje trudne. Zmiany genetyczne w DCIS były już badane, jednak mniej wiadomo o mikrośrodowisku guza — zespole komórek odpornościowych, naczyń krwionośnych i komórek tkankowych wokół zmiany.

Jakie zmiany wykazał atlas

W badaniu zastosowano technologie profilowania jednokomórkowego i przestrzennego. Autorzy poinformowali o znaczących zmianach zarówno w komórkach nowotworowych, jak i w otaczającym mikrośrodowisku w miarę postępu choroby. Z ich wniosków wynika, że niektóre cechy biologiczne związane z inwazyjnym rakiem piersi mogą pojawiać się wcześniej, niż dotąd sądzono.

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Naukowcy opisali również nieznane wcześniej struktury w kształcie pierścieni, które nazwali nowotworowymi pętlami zrębowymi. Składają się one z komórek tkanki podporowej i komórek naczyniowych, otaczają ogniska DCIS i, według danych z badania, tworzą warunki sprzyjające wzrostowi guza.

Pracę opublikowano w czasopiśmie Science. Badacze zaznaczyli, że wyniki wymagają dalszej weryfikacji, w szczególności aby ocenić, czy zidentyfikowane cechy komórkowe pomogą przewidywać, które ogniska DCIS mają większe prawdopodobieństwo przejścia w inwazyjną postać choroby.

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