Naukowcy z Washington University w St. Louis w USA stworzyli miniaturowy model ludzkiej tkanki serca do badania dziedzicznej kardiomiopatii związanej z desminą, powiązanej z mutacjami genu CRYAB. Model odtwarza stężenie zmutowanego białka zbliżone do poziomu występującego w organizmie człowieka. Poinformował o tym News-Medical, powołując się na badanie opublikowane 11 listopada w czasopiśmie Science Advances.

Model z obciążeniem mechanicznym

Kardiomiopatia związana z desminą jest dziedziczną chorobą mięśnia sercowego, która według przytoczonych danych dotyka około jednej osoby na 2 tysiące na świecie. Jest powiązana z mutacjami w genach kodujących desminę lub jej białko opiekuńcze αB-krystalinę, znane jako CRYAB. Badacze uważają, że takie zmiany mogą powodować nieprawidłowe fałdowanie desminy oraz powstawanie toksycznych skupisk białek w komórkach mięśnia sercowego.

Do stworzenia modelu zespół wykorzystał edytowane genetycznie ludzkie indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste, które ekspresjonowały zmutowany wariant CRYAB. Z uzyskanych kardiomiocytów naukowcy utworzyli mikroinżynieryjne tkanki serca. W tym systemie komórki podlegały obciążeniu mechanicznemu i kurczyły się przeciwko oporowi, podobnie jak dzieje się to w sercu.

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Agregacja desminy i regulacja wapnia

W przeciwieństwie do kardiomiocytów hodowanych na płaskich powierzchniach laboratoryjnych komórki w modelu tkankowym wytwarzały desminę i organizowały ją podobnie jak komórki ludzkiego serca. W próbkach z mutacją badacze wykryli więcej skupisk desminy oraz zmienione rozmieszczenie tego białka.

Dodatkowe testy wykazały, że tkanki z agregacją desminy miały również zaburzoną regulację wapnia. Autorzy wskazują, że może to być jeden z czynników osłabienia skurczów tkanki serca w tej postaci kardiomiopatii. Jako kolejny krok wskazali ustalenie, które dokładnie białka zaangażowane w regulację wapnia działają nieprawidłowo oraz czy trafiają do toksycznych agregatów białkowych.

Testowanie potencjalnego leczenia

Naukowcy przetestowali także lek hamujący szlak sygnałowy JAK-STAT. Wcześniej badano go na kardiomiocytach szczurów w hodowli dwuwymiarowej, gdzie sprzyjał zmniejszeniu agregatów desminy. W nowym modelu mała dawka leku poprawiała skurcze zmutowanych komórek, zwłaszcza przy wyższej częstotliwości, jednak nie przywracała ich do poziomu zdrowych próbek. Przy wysokiej dawce środek okazał się toksyczny zarówno dla zdrowych, jak i zmutowanych komórek.

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