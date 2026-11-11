W Stanach Zjednoczonych zatrzymania imigrantów trwały po tym, jak demokraci zdobyli kontrolę nad następnym Kongresem w wyborach środka kadencji. Prezydent Donald Trump powiedział, że jego kampania deportacyjna mogła być zbyt surowa, jednak sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Markwayne Mullin oświadczył, że rozkazy się nie zmieniły, a deportacje będą kontynuowane, pisze The Hindu.

W wywiadzie dla CBS News, nagranym 6 listopada, Trump powiedział, że chciałby osiągnąć porozumienia z demokratami w sprawie imigracji. Kilka godzin później mianował Stephena Millera, którego publikacja nazywa architektem jego restrykcyjnej polityki imigracyjnej, nowym szefem personelu Białego Domu.

Wydarzenia w Los Angeles i na Florydzie

W Los Angeles rano 7 listopada funkcjonariusze imigracyjni w maskach i kamizelkach kuloodpornych zablokowali wjazd do oddziału ratunkowego szpitala Adventist Health White Memorial Medical Center. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie wyjaśnił ich obecności. Jednocześnie Bill Essayli, prokurator Departamentu Sprawiedliwości w Los Angeles, oświadczył, że agenci przywieźli zatrzymanego po pomoc medyczną, a dwie osoby zatrzymano za napaść na agentów federalnych.

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Szpital oświadczył, że nie uczestniczy w egzekwowaniu przepisów imigracyjnych i nie pozwoli, by takie działania zakłóciły opiekę nad pacjentami i ich bezpieczeństwo. Aktywiści informowali także o zatrzymaniach w Kalifornii, Michigan i Massachusetts. Maria Bilbao, koordynatorka American Friends Service Committee, powiedziała, że po wyborach codziennie otrzymywała co najmniej jeden telefon od zatrzymanej osoby w Południowej Florydzie.

Zatrzymanie osób ubiegających się o azyl

Na lotnisku w Phoenix 7 listopada zatrzymano parę z Argentyny — Gustavo Romanello i Agustinę Bachegę — którzy udawali się na pogrzeb. Według przyjaciela rodziny Jonathana Batchelora mężczyźni mają pozwolenia na pracę i oczekują na rozpatrzenie swoich wniosków o azyl. Obaj pozostają w ośrodkach detencyjnych, a Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie udzielił szybkiego komentarza w tej sprawie.

W środkowej Alabamie zatrzymano 19-letnich braci bliźniaków z Wenezueli, Luisa i Carlosa Horta-Santoro, gdy wracali do college’u. Krewni twierdzą, że bracia mają ważne pozwolenia na pracę, złożone wnioski o azyl i nie byli karani. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA oświadczył, że legalnie wjechali do kraju, lecz przekroczyli dozwolony okres pobytu; ich sprawę rozpatrzy sąd imigracyjny.

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