W Stanach Zjednoczonych analiza danych 6531 dorosłych w wieku od 45 do 84 lat bez chorób sercowo-naczyniowych wykazała związek między spożywaniem żywności ultraprzetworzonej a wyższym ryzykiem rozwoju niewydolności serca. Każda dodatkowa dzienna porcja takich produktów wiązała się z około 5% wyższym względnym ryzykiem, podaje Jerusalem Post.

Dane z badania

Analizę opublikowano 9 listopada w czasopiśmie JACC: Heart Failure. Naukowcy zastosowali system Nova do klasyfikacji produktów. Wykryty związek wynikał przede wszystkim z przypadków niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową.

W tym stanie główna komora pompująca serca staje się zbyt sztywna, aby prawidłowo rozluźniać się i wypełniać krwią między skurczami. Amerykański Narodowy Instytut Serca, Płuc i Krwi zalicza wysokie ciśnienie krwi, otyłość i cukrzycę do stanów, które mogą przyczyniać się do tego rodzaju niewydolności serca.

Rola tłuszczu brzusznego

Stosunek obwodu talii do wzrostu, używany do oceny tłuszczu brzusznego, statystycznie wyjaśniał około połowę wykrytego związku z niewydolnością serca ogółem. Może to wskazywać na rolę mechanizmów związanych z otyłością.

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Jednocześnie badanie ma charakter obserwacyjny i nie dowodzi, że żywność ultraprzetworzona bezpośrednio spowodowała niewydolność serca. Na wyniki mogły również wpłynąć inne różnice w diecie lub stylu życia uczestników.

Różnice między produktami

Żywność ultraprzetworzona znacznie różni się składem. Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne zaznacza, że zdrowa dieta może obejmować niektóre pieczywo pełnoziarniste, jogurty o niskiej zawartości cukru i masła orzechowe. Jednocześnie wiele produktów z tej kategorii zawiera znaczne ilości tłuszczów nasyconych, cukru dodanego lub sodu.

W zaleceniach żywieniowych Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne radzi wybierać przede wszystkim produkty minimalnie przetworzone, a także spożywać warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, zdrowe źródła białka i tłuszcze nienasycone. Organizacja zaleca również ograniczanie cukru dodanego i sodu.

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