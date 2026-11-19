W USA po serii zakłóceń technicznych wzrósł popyt na generatory prądu, zapasy żywności i inne towary służące przygotowaniu na kryzysy. Według Der Spiegel, który powołuje się na analizę banku inwestycyjnego Mizuho Securities, w niedzielę wieczorem u amerykańskiego sprzedawcy hurtowego Costco większość drogich modeli generatorów była niedostępna.

Popyt na towary na sytuacje kryzysowe

Analityk Mizuho Securities David Bellinger powiązał aktywne zakupy z niedawnymi problemami w działaniu usług Microsoftu i zakłóceniami w ruchu lotniczym w USA. Dodatkowym czynnikiem, według jego oceny, były apokaliptyczne przypuszczenia rozpowszechniane w mediach społecznościowych. Konsumenci aktywniej kupowali również zapasy żywności.

W ciągu ostatnich dni w USA doszło do szeregu awarii technicznych. Najpierw przestały działać ważne usługi Microsoftu. Później poważna awaria w Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) tymczasowo sparaliżowała ruch lotniczy w całym kraju. Następnie informowano o problemach w kilku dużych bankach, liniach lotniczych United Airlines i Apple. Zakłócenia dotknęły również wewnętrznej sieci komunikacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA.

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Władze nie widzą oznak cyberataku

Bliskość czasowa incydentów wywołała w mediach społecznościowych przypuszczenia o możliwym cyberataku na dużą skalę. Jak informował dziennik The Wall Street Journal, powołując się na dane firmy analitycznej Exolyt, filmy na TikToku oznaczone hasłem „cyberatak” zdobyły miliony wyświetleń. NBC informowało również o stworzonych za pomocą sztucznej inteligencji nagraniach, które ostrzegały przed rozległymi przerwami w dostawach prądu i chaosem oraz wzywały do gromadzenia zapasów.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że nie ma oznak związku między zakłóceniami ani udziału w nich hakerów, przestępców lub zagranicznych państw. Firmy i agencje, których dotknęły incydenty, wyjaśniały je problemami technicznymi. Wiceprezydent USA J.D. Vance również powiedział Fox News, że nie widzi oznak zbliżającego się kryzysu, choć wezwał do gotowości na różne okoliczności.

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