W Seattle w USA eksperymentalna genetycznie osłabiona szczepionka przeciw malarii PfSPZ-LARC2 wykazała 87% skuteczności w zapobieganiu zakażeniu podczas badania klinicznego fazy 1. Spośród 22 uczestników, których 12–16 tygodni po ostatniej dawce celowo poddano kontrolowanemu zakażeniu pasożytem malarii, zakażenie wykryto u dwóch z 15 zaszczepionych. Zakażeniu uległo wszystkich siedmiu uczestników grupy placebo.

Jak informuje News-Medical, wszystkich zakażonych uczestników szybko i bezpiecznie poddano leczeniu. Według badaczy szczepionka była również dobrze tolerowana przez uczestników badania.

Badanie z kontrolowanym zakażeniem

Wyniki przedstawiono na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Tropikalnej i Higieny w Waszyngtonie. Badanie przeprowadziły UW Medicine i partnerzy w ramach Konsorcjum Badań Klinicznych Chorób Zakaźnych, przy wsparciu amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych. Rekrutacja uczestników rozpoczęła się latem 2025 roku.

Projekt badania zakładał celowe zakażenie zaszczepionych ochotników i uczestników grupy placebo żywymi pasożytami malarii w starannie kontrolowanych warunkach. Umożliwiło to bezpośrednie porównanie częstości zakażeń w obu grupach.

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Jak działa kandydat na szczepionkę

PfSPZ-LARC2 jest żywą osłabioną szczepionką opartą na całym pasożycie. Zapoznaje układ odpornościowy z szerokim zestawem białek pasożyta, który początkowo rozwija się podobnie jak zwykły patogen malarii. Jednocześnie dwie delecje genetyczne zatrzymują jego dalszy rozwój na etapie wątrobowym.

Do kontrolowanego zakażenia wykorzystano szczep pasożyta różniący się od szczepu szczepionkowego: szczep szczepionkowy pochodził z Afryki Zachodniej, a szczep użyty do zakażenia — z Brazylii. Taka konstrukcja badania sprawdzała, czy szczepionka może zapewniać długotrwałą ochronę przed różnymi szczepami Plasmodium falciparum.

Osłabiony szczep stworzono w laboratorium Stefana Kappe w Seattle Children’s, a firma Sanaria Inc. następnie go rozwinęła, wyprodukowała i doprowadziła do etapu klinicznego.

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