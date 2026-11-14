W Stanach Zjednoczonych w dokumentach wydanych kilku Afgańczykom, którzy mogli zostać włączeni do lotu deportacyjnego przez Pakistan do Afganistanu, nie podawano już konkretnej daty wyjazdu. Część zatrzymanych przeniesiono także z ośrodków przygotowania do wydalenia do miejsc długotrwałego przetrzymywania. Zdaniem prawników imigracyjnych może to wskazywać, że w najbliższych dniach nie zostaną zmuszeni do opuszczenia kraju. Informuje o tym The Guardian.

Wcześniej sędzia federalny tymczasowo zablokował odlot samolotu, który miał przewieźć grupę Afgańczyków do Afganistanu lub sąsiedniego Pakistanu. Według The New York Times grupa liczy ponad 150 Afgańczyków. Associated Press informowała wcześniej, że władze USA planowały przewieźć zatrzymanych do Afganistanu przez Pakistan.

Obawy dotyczące powrotu

Po wygaśnięciu tymczasowego zakazu sądowego prawnicy imigracyjni i aktywiści obawiali się, że deportacje mogą nastąpić w tygodniu od 16 listopada. Założyciel koalicji #AfghanEvac Shawn VanDiver oświadczył, że ludzie odczuli kruche poczucie ulgi, ponieważ władze nie przekazały jasnych informacji o ich dalszym losie.

Wśród prawdopodobnych pasażerów zablokowanego lotu byli Afgańczycy, których krewni pomagali amerykańskiemu wojsku, kobiety, co najmniej jeden gej, a także przedstawiciele mniejszości etnicznej Hazarów. Niektórzy z nich twierdzili, że wcześniej zostali pobici przez talibów.

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Organizacja praw człowieka Human Rights First ostrzegła przed poważnymi systemowymi zagrożeniami dla Afgańczyków odsyłanych do Afganistanu. Wskazała na arbitralne zatrzymania, egzekucje, publiczne chłosty, przemoc odwetową oraz ograniczenia podstawowych wolności kobiet i dziewcząt.

Reakcja władz i Kongresu

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA oświadczył, że wykonuje wszystkie zgodne z prawem orzeczenia sądowe. Jednocześnie amerykańska Służba Imigracyjna i Celna nie komentuje ani nie potwierdza planowanych operacji wydalenia, powołując się na bezpieczeństwo operacyjne i bezpieczeństwo pracowników.

Ponad 60 członków Kongresu zwróciło się do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Departamentu Stanu z wezwaniem do odwołania lotów deportacyjnych Afgańczyków lub Irańczyków do ich krajów — bezpośrednio lub przez inne państwa. W liście podkreślono, że USA nie mogą odsyłać ludzi do kraju, w którym grożą im tortury, wyłącznie z powodu międzylądowania.

Według publikacji Afgańczycy, których planowano deportować, prawdopodobnie mają ostateczne nakazy wydalenia, co prawnie umożliwia ich deportację. Jednocześnie krytycy tej polityki wskazują, że odmowa azylu lub niemożność udowodnienia uzasadnionej obawy przed powrotem nie oznacza braku poważnych zagrożeń dla danej osoby w Afganistanie.

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