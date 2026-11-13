W USA wycofano suplement miodowy z niezgłoszonym tadalafilem — The Hill

W USA kalifornijska firma Eros Apothecary wycofała suplement diety Candy Power For Man Organic Honey po tym, jak badania laboratoryjne FDA wykazały obecność niezgłoszonego tadalafilu w produkcie. Substancja nie została wymieniona na etykiecie, a tadalafil stosuje się w leczeniu zaburzeń erekcji.

Wyniki kontroli laboratoryjnej

Jak informuje The Hill, powołując się na komunikat FDA, wycofanie rozpoczęto po tym, jak testy laboratoryjne regulatora wykryły tadalafil w suplemencie. Konsumentom zalecono natychmiastowe zaprzestanie używania Candy Power For Man oraz zutylizowanie pozostałego produktu. Osobom, które miały problemy zdrowotne po użyciu suplementu, doradzono kontakt z pracownikiem ochrony zdrowia.

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Gdzie sprzedawano produkt

Według FDA produkt był sprzedawany na eBay od 27 kwietnia do 20 lipca. Suplement był pakowany w żółto-pomarańczowe opakowanie.

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