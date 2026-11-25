W USA firma Golden State Medical Supply Inc. dobrowolnie wycofała w całym kraju partię tabletek ibuprofenu w dawce 800 mg z powodu możliwego zanieczyszczenia cząstkami aluminium. Wycofanie dotyczy wyłącznie partii o numerze GS069303.

Jakie leki są wycofywane

Chodzi o tabletki ibuprofenu 800 mg marki Golden State Medical Supply Inc. Potencjalne cząstki aluminium znajdują się na powierzchni tabletek. Jak informuje The Hill, FDA ostrzegła przed możliwymi zagrożeniami w przypadku dalszego stosowania leku.

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Możliwe zagrożenia i zwrot partii

Według amerykańskiej Agencji Żywności i Leków cząstki mogą powodować niewielkie podrażnienie lub otarcia błony śluzowej przewodu pokarmowego, w tym żołądka lub jelit. Jednocześnie FDA zaznaczyła, że prawdopodobieństwo niepożądanej reakcji po zastosowaniu tego ibuprofenu jest niskie ze względu na mały rozmiar wykrytych cząstek.

Partię tę sprzedano firmie zaopatrującej placówki medyczne McKesson. Zalecono jej odizolowanie leków objętych wycofaniem i zwrócenie ich do Golden State Medical Supply Inc. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wycofania można skontaktować się z firmą drogą elektroniczną.

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