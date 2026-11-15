W USA wznowiono loty po niemal pięciogodzinnej przerwie — France 24

W Stanach Zjednoczonych wznowiono połączenia lotnicze po niemal pięciogodzinnym ogólnokrajowym wstrzymaniu lotów. Według France 24, po wznowieniu lotów pasażerowie wciąż czekali i próbowali dotrzeć do miejsc docelowych. Sytuację komplikowały masowe opóźnienia i odwołania lotów.

Problemy po wznowieniu

W materiale wideo podano, że wznowienie lotów nie zakończyło problemów podróżnych. Musieli oni pokonywać trudności z organizacją podróży po ogólnokrajowym wstrzymaniu lotów. W materiale trudności te opisano jako logistyczne. Nie chodzi o nowe wstrzymanie lotów, lecz o problemy, które utrzymały się po ich wznowieniu.

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Materiał wideo France 24

France 24 opublikował materiał 15 listopada 2026 roku. Autorem materiału wideo jest Simon Moritz. Nagranie na stronie trwa 1 minutę i 32 sekundy. W krótkim opisie podkreślono sytuację pasażerów po wznowieniu lotów. Jest to materiał wideo o rozwoju sytuacji w amerykańskiej komunikacji lotniczej.

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