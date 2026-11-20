Naukowcy z College of Medicine Uniwersytetu Cincinnati w USA odkryli w izolowanych mięśniach szkieletowych myszy szlak pobierania glukozy z krwi, który działa bez insuliny. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Communications Biology, informuje News-Medical.

Mechanizm odmienny od GLUT4

Autorzy nazwali odkryty mechanizm mSGLT. Ma on właściwości podobne do SGLT2 — transportera glukozy w nerkach, na który działają powszechnie stosowane leki obniżające poziom cukru we krwi. Naukowcy muszą jednak jeszcze ustalić konkretny gen i białko odpowiedzialne za działanie mSGLT w mięśniach.

Aby wykryć ten szlak, zespół opracował sposób pomiaru pobierania glukozy przez tkankę mięśniową bez insuliny. Badacze wykorzystali pochodne glukozy, które są transportowane przez transportery typu SGLT, lecz nie przez białko GLUT4. Izolowane mięśnie myszy stymulowano elektrycznie do skurczu, naśladując pracę mięśni. W warunkach bez insuliny mięśnie pobierały glukozę za pośrednictwem mechanizmu niezwiązanego z GLUT4.

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Znaczenie dla kontroli glukozy

Mięśnie szkieletowe stanowią około 40% masy ludzkiego ciała i odgrywają ważną rolę w regulacji poziomu glukozy. Po posiłku insulina stymuluje mięśnie do pobierania i magazynowania do 90% spożytej glukozy poprzez GLUT4. Podczas wysiłku fizycznego lub stresu aktywne mięśnie mogą pobierać glukozę znacznie intensywniej, aby dostarczyć energii do skurczów.

Wraz ze specjalistami z Icahn School of Medicine at Mount Sinai naukowcy opracowali również metodę pomiaru pobierania glukozy za pomocą spektrometrii mas z plazmą sprzężoną indukcyjnie. Kolejnym etapem będzie określenie molekularnej natury mSGLT oraz sprawdzenie, czy oddziaływanie na ten szlak może poprawić regulację poziomu cukru we krwi.

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