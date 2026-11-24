W Stanach Zjednoczonych Centralna Agencja Wywiadowcza oraz Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego niedawno wykryły naruszenie cyberbezpieczeństwa, w wyniku którego dostępna stała się część informacji niejawnych. Powołując się na „The New York Times”, który cytuje osoby zaznajomione z sytuacją, informuje o tym Channel NewsAsia.

Sieć otwartych materiałów

Według NYT nieuprawnione ingerencje dotknęły sieci wykorzystywanej do wyszukiwania istotnych z punktu widzenia wywiadu informacji w publicznych materiałach bez klauzuli tajności.

Chodzi o sieć przeznaczoną do analizy otwartych, nieutajnionych źródeł i wyszukiwania w nich danych, które mogą stanowić przedmiot zainteresowania wywiadowczego.

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Szczegóły incydentu

Nie jest obecnie jasne, jakie dokładnie informacje zostały skompromitowane. W publikacji NYT nie podano szczegółów dotyczących zakresu danych, których mógł dotyczyć incydent.

Informacje o naruszeniu cyberbezpieczeństwa opierają się na relacjach osób zaznajomionych z sytuacją, cytowanych przez „The New York Times”.

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