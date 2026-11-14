Naukowcy z Washington University School of Medicine w St. Louis w USA wykryli we krwi fragment białka, który może pomóc rozpoznawać zaawansowaną postać przewlekłej encefalopatii pourazowej (CTE) u żyjących osób. Obecnie ten zwyrodnieniowy stan mózgu związany z powtarzającymi się urazami głowy można ostatecznie zdiagnozować wyłącznie po śmierci poprzez badanie tkanki mózgowej, informuje The Guardian.

Fragment białka we krwi

Naukowcy ustalili, że poziom fragmentu białka eMTBR-tau243 wzrasta nie tylko w chorobie Alzheimera, lecz także w innych schorzeniach mózgu związanych z gromadzeniem się toksycznego białka tau, w tym w CTE. Współautor badania Kanta Horie oświadczył, że wyniki potencjalnie otwierają nowe możliwości diagnozowania i leczenia CTE u żyjących pacjentów.

Naukowcy przeanalizowali próbki krwi 11 osób, u których CTE potwierdzono podczas sekcji zwłok. Poziomy eMTBR-tau243 były u nich wyższe niż u zdrowych osób i rosły wraz z nasileniem uszkodzenia mózgu. Test z dużą dokładnością odróżniał osoby z zaawansowanym CTE od zdrowych uczestników, jednak nie zdołał wiarygodnie wykryć wczesnych stadiów choroby.

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Test nie został jeszcze zwalidowany

Autorzy badania podkreślili, że analiza nie została jeszcze zwalidowana do stawiania diagnozy CTE. Jeśli wyniki zostaną potwierdzone w większych badaniach, taki test może być stosowany do monitorowania osób zagrożonych CTE i ułatwić badania leków, które mogłyby pomóc w tym schorzeniu.

CTE jest szczególnie rozpowszechnione w sportach kontaktowych, w tym w futbolu amerykańskim, rugby i piłce nożnej. W jednym z badań obejmującym niemal 400 zawodników amerykańskiej National Football League, których mózgi przekazano do badań po śmierci, oznaki CTE wykryto w 93,5% przypadków. Wcześniej w tym roku Professional Footballers' Association zaleciło, aby zawodowi piłkarze nie uderzali piłki głową podczas treningów częściej niż 10 razy tygodniowo, a dzieci poniżej 12. roku życia nie robiły tego wcale.

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