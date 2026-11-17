Naukowcy ze Stanford Medicine oraz ich współpracownicy w USA wykryli możliwe genetyczne wyjaśnienia nawracających poronień w 30 spośród 118 rodzin, których straty ciąż wcześniej nie miały ustalonej przyczyny. Jak informuje News-Medical, naukowcy sekwencjonowali genomy rodziców i próbki pobrane po poronieniach, w których podczas prenatalnych badań USG nie wykryto anomalii chromosomowych ani wad strukturalnych.

Wyniki analizy genetycznej

W 18 rodzinach, czyli 15,3% badanej grupy, zespół wykrył patogenne lub prawdopodobnie patogenne warianty genów związanych z wczesnym rozwojem człowieka. W kolejnych 12 rodzinach, czyli 10,2%, znaleziono warianty o niepewnym znaczeniu: dostępne dane wskazują na możliwy związek, ale nie potwierdzają, że to właśnie te zmiany spowodowały stratę ciąży.

W 24 z 30 rodzin co najmniej jedno z rodziców było nosicielem wykrytego wariantu i zazwyczaj nie miało objawów. Autorzy zaznaczają, że przekazywanie takiego wariantu w kolejnych ciążach może pomóc wyjaśnić powtarzalność strat. Łącznie badacze zidentyfikowali warianty w 28 genach: 13 z nich wcześniej wiązano ze śmiercią płodu lub noworodka, a 15 nie było dotąd opisywanych w związku ze stratą ciąży.

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Możliwe mechanizmy

Najczęstszym wzorcem, który wykryto w 11 rodzinach, było uszkodzenie obu kopii jednego genu. W takim scenariuszu rodzice mogą być zdrowymi nosicielami jednej zmienionej kopii, podczas gdy zarodek dziedziczy po jednej takiej kopii od każdego z nich. W pojedynczych przypadkach naukowcy odnotowali również dziedziczenie wariantu genu na chromosomie X przez męski zarodek, mozaicyzm u rodziców oraz sytuacje, w których do straty ciąży potencjalnie mogła wystarczyć jedna uszkodzona kopia genu.

Do badania przeprowadzonego w pięciu ośrodkach akademickich włączono 176 rodzin w latach 2022–2024. Po wykluczeniu próbek z zaburzeniami chromosomowymi lub DNA o niewystarczającej jakości w analizie pozostało 118 rodzin. Około 79% strat nastąpiło w pierwszym trymestrze, a w 95% ciąż badanie USG nie wykazało anomalii strukturalnych.

Pracę opublikowano 16 listopada w czasopiśmie Genome Medicine. Autorzy podkreślają, że warianty o niepewnym znaczeniu oraz nowo zaproponowane geny nie powinny jeszcze stanowić podstawy do selekcji zarodków ani innych decyzji medycznych. Zespół nadal rekrutuje rodziny, aby potwierdzić związek przyczynowy wykrytych genów ze stratami ciąż.

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