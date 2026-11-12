Badanie obejmujące niemal 100 tys. mieszkańców USA wykryło tysiące nowych wariantów genetycznych w genach, które mogą wpływać na reakcję organizmu na leki na receptę. Pracę przeprowadzono na podstawie danych programu All of Us amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia, informuje STAT News.

Naukowcy przeanalizowali 16 farmakogenów — genów związanych z reakcją na leki. Każdy uczestnik badania miał co najmniej jeden wariant w tych genach. Około co czwarty uczestnik przyjmował leki, na których skuteczność lub bezpieczeństwo mogą wpływać takie cechy genetyczne.

Wpływ na leczenie

Warianty farmakogenów mogą zmieniać metabolizm leków: w rezultacie dana osoba może potrzebować wyższej lub niższej dawki, działania niepożądane mogą się nasilać lub pojawiać, a w niektórych przypadkach lek może okazać się nieskuteczny. Wykryte warianty dotyczą między innymi selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, statyn, leków stosowanych w chemioterapii oraz antykoagulantu Plavix.

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Starszy autor pracy, dyrektor Centrum Klinicznych Nauk Farmaceutycznych Uniwersytetu Pittsburgha Philip Empey, zaznaczył, że genetyka niekoniecznie wyjaśnia każdy przypadek nieskuteczności leku lub reakcji niepożądanej, jednak jest jednym z czynników, które mogą wyjaśniać różnice między pacjentami.

Różnorodność danych i finansowanie

Program All of Us ma na celu zebranie danych genetycznych od miliona Amerykanów o różnym pochodzeniu. Szersza reprezentacja różnych grup umożliwiła wykrycie wariantów, których nie znaleziono w poprzednich badaniach opartych na innych bazach danych genomowych, w tym UK Biobank.

Jednocześnie perspektywy programu mogą ograniczyć problemy z finansowaniem. Oczekuje się, że po uchwaleniu budżetu przez Kongres USA program All of Us otrzyma 122 mln dolarów — o 80% mniej niż na szczytowym poziomie w 2023 roku. Cięcia już wpłynęły na rekrutację uczestników, a także zmusiły program do zaprzestania przekazywania uczestnikom wyników ich testów genetycznych. Obecnie do badania włączono około 5 tys. dzieci, ale dane te nie są jeszcze dostępne dla badaczy.

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